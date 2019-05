Finlandsbördig valfunktionär vägrade följa svenska direktiv – petas från sitt uppdrag

Harry Peronius vägrade följa myndigheternas direktiv om att en rasistisk väljare ska få byta röstmottagare.

I det svenska riksdagsvalet i höstas utsattes valfunktionärer för rasism, något som bland annat Dagens Nyheter rapporterat om.

Inför EU-valet gjorde myndigheterna därför upp rutiner för hur rasismen ska bemötas under omröstningen.

Harry Peronius, uppvuxen i Helsingfors, har varit valfunktionär i Stockholm i flera val. Det skulle han vara i EU-valet igen och han deltog därför i en utbildning om rutiner och regler inför uppdraget.

Under föreläsningen blev det tydligt att rasismen i valet skulle bemötas på ett sätt som Peronius inte kunde godta.

Frågan var hur valfunktionärerna skulle agera om en väljare vägrade ge sin valsedel till en röstmottagare med utländsk bakgrund.

– Föreläsaren sade att vi inte kan neka en person att rösta och att vi ska lösa situationen smidigt. Budskapet var att om en väljare inte vill ge sin röst till en viss person, då ska vi byta ut röstmottagaren, säger Harry Peronius.

Peronius och några av hans kollegor protesterade.

– Vi var en fem-sex-sju stycken på utbildningen som protesterade: Ska vi verkligen acceptera rasismen?

I en intervju i Dagens Nyheter var Peronius tydlig: Han skulle inte följa valnämndens direktiv om att byta ut en invandrare till en annan röstmottagare i det kommande valet.

Eva Debels, kanslichef för valnämndens kansli i Stockholms stad säger till DN att frågan är komplex.

– Det är ordförande i valdistriktet på valdagen som bestämmer ordningen i lokalen. Och om det är så att någon inte vill följa den ordning som ordförande har bestämt, då ska man försöka lösa situationen. Men man kan inte frånta en väljare sin rösträtt, säger Eva Debels till DN.

Enligt Debels är en lösning då att man byter ut röstmottagaren till en annan. Om rasism förekommer kan den polisanmälas.

På tisdagen kom sedan beskedet per e-post: valmyndigheten i Stockholm meddelade att Peronius, som jobbat som valfunktionär sedan 1980-talet, hade petats från sitt uppdrag som ordförande och också som valarbetare under förtidsröstningen under veckan innan valet.

Valmyndigheten hänvisar till artikeln i Dagens Nyheter: "Du uttalar i artikeln att du, om en sådan situation skulle uppstå, kommer att vägra att ta emot rösten. Ett förordnande som röstmottagare innebär att du inte kan neka någon att rösta. Det är inte röstmottagarnas uppgift att besluta om vem som får och inte får rösta."

Peronius är upprörd över formuleringarna om att det är han som vägrar ta emot en röst.

– Jag har varit väldigt tydlig. Jag har aldrig sagt att jag nekar någon att rösta. Jag har sagt att jag inte är med på att byta ut röstmottagaren. Nu vänder de på det – det är jag som vägrar att ta emot en röst. Det är lögn.

Peronius säger att han inte kämpar för att få tillbaka sitt uppdrag, utan att han gått ut i offentligheten av principiella skäl.

– Jag ser mig som en visselblåsare som slår larm om vad som håller på att ske. Rasismen håller på att accepteras i ett av demokratins viktigaste rum, vallokalen. Det kan inte jag acceptera.