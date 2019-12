Finlandsbesöket formade Frost 2

Frost är en av tidernas mest framgångsrika tecknade filmer. Den har spelat in mer än en miljard dollar, överösts med beröm och priser, toppat med två Oscars för bästa film och för bästa sång. Ändå var det inte självklart att det skulle komma en fortsättning.

– Det dröjde sex år. Vi lovade varandra att vi skulle göra en uppföljare bara om vi kom på en riktigt bra story, säger producenten Peter Del Vecho till TT.

"Vi", det är förutom han själv bland annat de två regissörerna Jennifer Lee och Chris Buck.

– Det var också viktigt att det var samma kreativa team med på resan, säger Del Vecho.

Den story som han talar om kom de på när de insåg att Frost och Frost 2 skulle vara en enda lång berättelse, att man i del två skulle kunna fördjupa sig i rollfigurerna samtidigt som man kunde berätta varifrån Elsa fått sina krafter och vad som hade hänt de båda prinsessornas föräldrar.

Och för att också på ett så realistiskt sätt som möjligt skildra miljöerna gjorde Del Vecho, Lee och Buck en flera veckor lång resa till Finland, Norge och Island.

– Vi vill skapa trovärdiga världar och det fick vi genom att resa runt i Norden. Det var ofta oerhört inspirerande, och när vi gick runt i skogarna i Finland kändes det som om det mycket väl skulle kunna komma fram riktiga troll. Det satte i gång fantasin.

Låten Let it go från Frost blev en jättehit, och över huvud taget är musiken viktig i Disneyfilmer (till skillnad från de filmer som produceras av Disney-ägda Pixar).

– Det viktigaste är att utveckla karaktärerna. Vi arbetar hela tiden jämsides med kompositörerna, de tittar på materialet, de läser manuset och så kommer "jag tror det skulle passa med en sång här". Då är det också viktigt att storyn och sången hjälper varandra. Sången får inte stanna upp handlingen, den måste bidra till att föra den framåt.

Varje ny dataanimerad film verkar föra den tekniska utvecklingen framåt. Vad hade man problem med i Frost 2?

– Det förekommer en häst gjord av vatten. Hur skulle den göras? Hur får man en häst gjord av vatten att synas i vatten?

När detta skrivs har Frost 2 redan spelat in en miljard dollar och kan mycket väl tänkas gå om sin föregångare. Frost 3? Nej, det vill ingen tala om officiellt ännu.

Frost 2 har finlandspremiär den 25 december.