Finlands Näringslivs arbetsgrupp: Kontrollerad coronaexit är bästa stödpolitiken för företag

Uppfyllt: Få ner spridningen till en hanterbar nivå.

Uppfyllt: Tillräcklig mängd intensivvårdsplatser.

Uppfyllt: Begränsningarna efterföljs.

Delvis otillräckligt: 80 procent av exponerade personer kontaktas inom 24 timmar efter diagnos. Mobilapplikation för smittspårning är under utveckling.

Otillräckligt: Tillgång till skyddsutrustning. Behovet av munskydd är nästan 1 miljon per dag inom vården och upp till 5 miljoner per dag för vardagsbruk bland befolkningen. Finland bör köpa in mer och starta inhemsk produktion.

Otillräckligt: Testningskapaciteten bör ökas till över 10 000 per dag från nuvarande 5 000 och test som mäter antikroppar bör utredas.

Otillräckligt: Försäkran om att Finland får tillgång till ett vaccin så fort det finns.