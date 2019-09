Finlands långa hemmasvit bruten – landslaget föll mot Italien efter Jorginhos straffmål

Efter två år utan hemmaförlust åkte landslaget på stryk mot Italien. Gruppens stora favorit behövde en straff för att sänka Finland i EM-kvalet.

Efter Armeniens 4–2-seger mot Bosnien-Hercegovina justerades dynamiken i Finlands EM-kvalgrupp. En blåvit slutspelsplats blev ännu sannolikare – flera timmar före avspark i hemmamatchen mot Italien.

Arbetsbeskrivningen för Finland justerades däremot inte. Hårt jobb, defensivt slit, stor koncentration och vassa omställningar var fortfarande centrala i landslagets jakt på nya poäng.

Italien kom till Tammerfors som tabelletta och visade också att de är gruppens bästa lag. Gästerna dominerade största delen av matchen och tog sjätte raka segern i kvalet.

Finland gjorde en stark laginsats, men föll med 1–2 efter att Chelsea-spelaren Jorginho avgjorde från straffpunkten.

Efter sex raka triumfer föll Finland på Ratina-stadion. Vinsten innebär att Italien i praktiken kan ställa in sig på ett EM nästa sommar. Luckan till Finland är uppe i sex poäng när fyra omgångar återstår.

Finlands förbundskapten Markku Kanerva valde att göra fyra justeringar i startelvan jämfört med torsdagens möte med Grekland. Finland körde med en trebackslinje, men väldigt ofta blev det fem stycken i försvarslinjen.

Italien dominerade bollinnehavet och skapade fem klara målchanser i första halvlek. Stefano Sensi var närmast att spräcka nollan före paus, men Finlands målvakt Lukas Hradecky gjorde en fin räddning på distansskottet.

Finland inledde matchen relativt piggt, men några riktigt heta lägen skakade man inte fram. Andra halvan av halvleken var det Italien för hela inträdet och Finland räddades av gonggongen.

Efter paus startade Finland lite piggare. Teemu Pukki, som det italienska laget hade stor respekt för, satte ett hårt skott en bit utanför stolpen och Finland hade lite mer boll.

Sedan small det bakom Hradecky efter en timme. Federico Chiesa skickade in ett hårt inlägg, Paulus Arajuuri nuddade bara bollen och Ciro Immobile ställde in huvudet snabbt och nickade in 1–0.

Tio minuter senare kom ändå kvitteringen. Pukki blev fälld i straffområdet och domaren blåste för straff. Skyttekungen satte bollen säkert mitt i målet.

Med drygt tio minuter kvar slog Italien ändå in sista spiken i kistan. Sauli Väisänen blockerade ett skott med armbågen och Italien fick straff. Jorginho placerade in bollen.

EM-kvalet fortsätter i oktober. Då ställs Finland mot Bosnien-Hercegovina (borta) och Armenien (hemma).