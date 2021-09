Finlands EU-avgifter ökade – men Finlands bidrag ökade också

De största nettobidragsgivarna i förhållande till bruttonationalinkomsten i fjol var Tyskland, Storbritannien och Danmark.

I förhållande till invånarantalet var Danmark den största nettobetalaren med 228 euro per invånare. Därefter kom Tyskland, med 186 euro per invånare, och Sverige med 184 euro per invånare.

Finlands nettoavgift till EU var 141 euro per invånare, medan motsvarande belopp var 101 euro år 2019.

De största nettomottagarna i förhållande till bruttonationalinkomsten var Litauen, Kroatien och Ungern. Räknat per invånare var ordningsföljden: Litauen med 766 euro per invånare, Estland med 600 euro och Lettland med 579 euro.

Källa: Finansministeriet