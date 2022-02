Finlands damer går ut som guldfavorit – håll koll på det här under lördagen

Finlands kvartett är en av de största favoriterna i damernas stafett.

Ett klassiskt dilemma

Anne Kyllönen, Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen och Krista Pärmäkoski – Finlands kvartett håller absolut världsklass. Kyllönen tog 16:e plats i 10 km klassiskt i OS, men hennes uppgift är närmast att hålla Finland med i spelet fram till andra sträckan. Det borde lyckas. Matintalo får en svår uppgift att haka på ryska OS-lagets Natalia Neprjajeva, Sveriges Ebba Andersson, USA:s Rosie Brennan och Norges Therese Johaug under andra sträckan. Borde Finland haft Kerttu Niskanen – färsk OS-silvermedaljör i 10 km klassiskt – på den andra klassiska sträckan? Det blir något att spekulera om i efterhand ifall Finland faller ur medaljstriden under andra sträckan. Problemet är att Finland har flera som är specialiserade i klassisk stil, men få som behärskar fristil lika bra. Kerttu Niskanen är en av de bästa i världen i klassisk stil, men hon och Krista Pärmäkoski är också de enda som är tillräckligt bra i fristil för att hålla Finland i medaljstriden. Matintalo tog ändå 14:e plats i 10 km klassiskt, så hon är ett bra alternativ.

Fristilssträckorna avgör slutligen

Niskanen visade i skiathlon att hon håller världsklass också i fristil när hon är i toppform. Hon går ut mot bland annat Sveriges Frida Karlsson, Norges Marie Helene Fossesholm och ryska OS-lagets Tatjana Sorina. På förhand är ju Niskanen en underdog i det här sällskapet i fristil, men hon är i sitt livs form, och de tunga banprofilerna i kombination med den höga höjden spelar finländaren i händerna. Karlsson har inte levt upp till förväntningarna. Sorina är inte heller en omöjlig motståndare för Niskanen. Fossesholm har inte uppvisat någonting extraordinärt än så länge. USA har unga Novie McCabe på tredje sträckan. Det finns en risk att Finland är en bit bakom tätlagen inför tredje sträckan, så Niskanen måste inleda med att ta in deras försprång, medan rivalerna kan turas om att dra.

Pärmäkoski beprövat ankare

Krista Pärmäkoski har många gånger fört Finland i mål som medaljör i stora stafetter – en av de mest minnesvärda prestationerna var i Oberstdorf förra vintern, då Pärmäkoski knäckte USA:s Jessica Diggins efter ett utmattningskrig. Flera gånger har hon dock fått se sig slagen på upploppet – och inte heller den här gången lönar det sig för henne att släppa in konkurrenterna i en spurtduell. Sveriges Jonna Sundling, färsk OS-guldmedaljör i sprint, är definitivt den farligaste sprintern på avslutningssträckan. USA har Jessica Diggins och ryska OS-laget Veronika Stepanova som ankare – båda oerhört farliga i en slutspurt. Norges Ragnhild Haga är OS-vinnare i fristil, men hon har inte visat upp likadan form i vinter. Haga är inte riktigt en sprinter heller. Om Finland ska kunna ta guld, borde Pärmäkoski lyckas dra ifrån före upploppet, alternativt hålla en så hög fart att det tar udden av rivalerna. Pärmäkoski är i bra form, OS-brons i klassisk stil, och hon är egentligen oftast lika bra i fristil som i klassisk stil.

Sverige på pappret favorit

Inför säsongen var Sverige en given guldfavorit, men svenskorna har inte övertygat i OS i Peking. Det är bara sprinttrion, Maja Dahlqvist och Jonna Sundling, som varit oerhört stabila. Dahlqvist tog OS-silver i sprint, men hon är inte meriterad som distansåkare. Ebba Andersson och Frida Karlsson har inte levt upp till förväntningarna än så länge i OS, men Sverige har det kanske starkaste ankaret i Jonna Sundling. Sundling, färsk OS-guldmedaljör i sprint, har dock inte tävlat på distanssträckor i världscupen över huvud taget i vinter, så det är en liten gåta hur hon klarar av ett högt tempo under 5 km. Om Sverige är med i spelet inför ankarsträckan kan svenskorna ta guld, men det är tveksamt om Sundling kan ta in ett eventuellt försprång under sista sträckan.

Ryska OS-laget

I säsongens enda stafett i Lillehammer var det ryska OS-laget som tog hem segern. Då saknade Sverige sina båda sprintäss, medan Finland saknade Krista Pärmäkoski. Oavsett var det en stormvarning inför OS. I Peking är det Finland och ryska OS-laget som klarat sig bäst som lag på distanssträckorna, men stafett handlar också om taktik och om att finna rätt pusselbitar. Den ryska kvartetten Julia Stupak-Natalia Neprjajeva-Tatjana Sorina-Veronika Stepanova är definitivt en guldfavorit. Bli inte förvånade om Stupak försöker sig på ett ryck direkt under inledningssträckan – hon var sjua i torsdagens 10 km klassiskt.

Norge svagare än på länge

Norges damer – frånsett Therese Johaug – har stått för en mycket blek insats i OS än så länge. Helene Marie Fossesholms 18:e plats i skiathlon är Norges näst bästa placering på distanssträckorna. Maiken Caspersen Falla var nia i sprint. Det är inte bara möjligt, utan sannolikt att Norge hamnar utanför medaljerna i stafetten. Läget är så akut att det ser ut som att Johaug första gången någonsin ska köra sprintstafetten nästa vecka. I Norge är det diskussion om det lönar sig att spela ut det enda trumfkortet redan under andra sträckan, men den norska lagledningen hoppas att Johaug kan dra upp en lucka. Det gör hon kanske, men de andra lagen lär komma ikapp under fristilssträckorna.

Stafett, damer, 12.2 kl. 9.30