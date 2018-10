Finlands bidrag till EU 50 euro per invånare

Finlands nettobidrag till EU minskade från 294 miljoner euro år 2016 till 275 miljoner euro år 2017. I fjol var nettobidraget per invånare 50 euro.

Finlands nettobidrag till Europeiska Unionen (EU) år 2017 var 275 miljoner euro, det vill säga 50 euro per invånare, meddelar Finansministeriet med hänvisning till statistik från Europeiska kommissionen. Nettobidraget minskade i jämförelse med 2016, då det uppgick till 294 miljoner euro.

Nettobidraget illustrerar skillnaden mellan de inkomster Finland får från EU och de betalningar Finland betalar till EU.

Finland har varit nettobetalare i EU sedan 2001. Sett till nettobidraget per invånare är Finland näst minst av de nettobetalande EU-länderna. I Irland var fjolårets nettobidrag per invånare 36 euro. I förhållande till invånarantalet var EU:s största nettobetalare år 2017 Sverige (139 euro per invånare), Tyskland (129 euro per invånare) och Danmark (122 euro per invånare).

Sett till invånarantalet var EU:s största nettobidragstagare i fjol Litauen (448 euro per invånare), Estland (358 euro per invånare) och Grekland (349 euro per invånare).

Finlands nettobidrag till EU var i fjol 0,12 procent av landets bruttonationalinkomst. Tysklands nettobidrag var 0,32 procent av bruttonationalinkomsten och Sveriges 0,29 procent.