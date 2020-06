Finländarnas syn på distansarbete kan hjälpa vid kommande kriser, säger psykolog

Artikeln Etätyöloikka ja hyvinvointi koronakriisin alussa av Virpi Ruohomäki bygger bland annat på Eurofounds färskaste statistik och finns att läsa på adressen https://tem.fi/tyopoliittinen-aikakauskirja.

Eurofound är en europeisk fond med mål att utveckla levnads- och arbetsvillkoren för EU-medborgarna.

Statistik över finländarnas arbetsförhållanden har förts i över 40 år. De senaste uppgifterna (från 2018) visar att problem med att orka i arbetet har ökat markant sedan 2013.

Digitaliseringen delar åsikterna. Var tredje finländare tycker att digitaliseringen skruvat upp arbetstempot och därför blivit en belastning, medan var sjätte anser att digitaliseringen gjort arbetet lättare och mer kreativt än förr.

Så gott som alla högre tjänstemän i Finland arbetar med digitala verktyg. För personer i arbetarställning är siffran 73 procent.

Frågor om arbetstagarnas ork i distansarbete har varit under lupp i Europa redan före coronakrisen. I rapporten Keytrends and drivers of change in information and communication technologies and work location, som publicerades 2017, sökte författarna svar på vilka problem distansarbete kan föra med sig. De största hotbilderna var överbelastning på grund av ständig tillgänglighet, bristen på social samvaro med kolleger och olika ergonomiska problem. I bakgrundsintervjuerna till rapporten, som togs fram av den europeiska arbetsmiljöbyrån (OSHA), förtydligades frågan om de sociala kontakterna; när kolleger inte längre kan umgås fysiskt i samma rum riskerar de förlora det stöd och den hjälp som föds under spontana möten och gemensamma samtal.

Källor: Eurofound, Eurostat, OSHA, Statistikcentralen, Arbets- och näringsministeriet.