Studie: Finländarna har haft färre psykiska problem under pandemin jämfört med andra länder

Studien "Prevalence, New Incidence, Course, and Risk Factors of PTSD, Depression, Anxiety, and Panic Disorder during the Covid-19 Pandemic in 11 Countrieshar" har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Healthcare.

Undersökningen om psykisk hälsa under pandemin genomfördes i elva länder: Finland, Nederländerna, Belgien, Bulgarien, Indien, Storbritannien, Lettland, Polen, Rumänien, Sverige och Tjeckien.

Forskare från elva universitet och forskningsinstitut i de olika länderna har genomfört studien. Tella Lantta, forskare vid Åbo Akademi, har ansvarat för undersökningen i Finland.

Svaren samlades in i juni–november 2020.

9 543 personer deltog i undersökningen, varav 542 var finländare.