– Finland är så fantastiskt, utbrister en av våra närmaste samarbetspartner i London.

– Oj tack, säger jag, är det något speciellt du syftar på?

– Ni tar saker på allvar, svarar hon.

Att ta saker på allvar har blivit mitt nya mantra.

I oktober var jag i Helsingfors för att medverka vid öppningen av Gilbert & George-utställningen på Helsingfors konstmuseum (Ham). Där, under de två dagarna, fanns det ingen ände på Finlandsbeundran.

Öppningen hade samlat en grupp av den internationella nutidskonstens tongivande aktörer. Beundran väckte inte enbart vårt välfungerande samhälle, vår grundutbildning och det faktum att alla talar utmärkt engelska, utan också att vi tar det vi gör på – just det – allvar.

De här internationella Finlandsbeundrarna styrkte sin teori med att hänvisa till allt från hur fantastiskt engagerad museipersonalen var i sitt arbete till precisionen med vilken hotellfrukosten serverades, med blick för varje detalj och kunden ständigt i främsta rummet. Enligt dem hade ingen önskan lämnats ouppfylld, ingen detalj tagits för given och inget försök till kontakt lämnats obesvarad.

Helsingfors konstmuseum vann en speciell plats i hela det internationella teamets hjärta. Den artiga, välvilliga och intelligenta museipersonalen väckte beundran, och att allt omkring, från kapprummet till vinbaren, visade samma känslighet inför den konstnärliga helheten. Kundupplevelsen var hänförande för gästerna. Och då återkom vi igen till allvaret.

Upplevelsen var, att vi finländare inte tog saker lättvindigt, inte glättigt och avslappnat. Vi svarade ärligt och uppriktigt, vi var formella och tog reda på fakta. Vi var inte "casual", och det väckte enormt positiva känslor.

Sami Pihlström skriver i sin bok Ota elämä vakavasti att dagens värld kräver en glättighet och positiv energi som ibland hindrar kritisk begrundan. Då man förväntas se på saker positivt – "look on the bright side" – och vara en hurtig problemlösare kan det komplexa svepas åt sidan för en lättare lösning.

Det är jobbigt att skapa en perfekt helhet, att minutiöst uppfylla höga konstnärliga krav eller tillgodose hotellkundens minsta nyck. Det är jobbigt att lyssna på experter och verkligen begrunda det som sägs. Det är ju mycket lättare att göra "lite ditåt", skämta bort och ta det hela med en klackspark. Tar man saker på allvar så medför det också en hel del jobb.

Men jag tror att allvar också medför lycka. Åtminstone i alla de fall jag beskriver ovan. Vår samarbetspartner i London vill arbeta med oss eftersom vi tar hennes organisation och deras initiativ på allvar. Våra internationella gäster röstade fram Helsingfors som världens bästa metropol i en diskussion som innehöll åtskilliga av de kändaste städerna i världen – just på grund av det allvar med vilket de blev bemötta.

Så kanske stämmer FN:s lyckobarometer som visar att vi finländare är lyckligast i världen? Lyckliga och allvarliga.

Emilie Gardberg musikforskare