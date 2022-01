Finländare med i norska Eurovisionen – igen

Två finländska låtskrivare är med och tävlar om att respresentera Norge i årets Eurovision song contest. Finlandssvenska Niklas Rosström tävlar med sin fjärde låt i den norska uttagningen.

Den finlandssvenska låtskrivaren Niklas Rosström har varit med och skrivit ett bidrag till den norska Eurovisionsuttagningen även i år. Det blir det tredje året i rad som han deltar i norska Melodi Grand Prix, med sitt fjärde bidraget – 2021 deltog han med två låtar i tävlingen, 2020 med en.

Bidraget han varit med och skrivit i år är uptempolåten Black flowers framföd av artisten Frode Vassel.

I den norska Eurovisionsuttagningen tävlar 21 bidrag om att representera landet i Eurovision song contest i Torino i maj. Fem bidrag är direktkvalificerade till finalen den 22 februari. Resten ska ta sig vidare via fyra delfinaler och "sista chansen". Rosströms bidrag tävlar i den första delfinalen lördagen den 15 januari.

Även finländaren Henrik Tala har varit med om att skriva ett bidrag till den norska uttagningen, balladen Wonder of the world med artisten Christian Ingebrigtsen. Även Henrik Tala har deltagit i norska MGP tidigare. 2019 var han med och skrev landets vinnarbidrag Spirit in the sky med gruppen Keiino, som kom sexa i Eurovisionen i Tel Aviv. Talas låt är i år direktkvalificerad till den norska finalen.

