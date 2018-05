Det gick vägen! Finlands Saara Aalto med låten Monsters var ett av de tio bidragen som gick vidare i tisdagskvällens semifinal i Eurovision Song Contest.

Saara Aalto placerade sig bland de tio bidrag som fick mest röster i den första semifinalen i ESC. Finland var senast i final 2014.

– Det känns helt otroligt att vara kvar i tävlingen! Jag är glad över att budskapet i Monsters gick hem hos dem som röstade ute i Europa. Jag kan knappt vänta på att få uppträda med låten igen på lördag, jublar Saara Aalto.

– En plats i finalen var vårt första delmål och det känns skönt att vi fixade det. Nu ska vi återhämta oss och sedan är det fullt ös igen på lördag, säger Yle-producenten Anssi Autio.

Klara finalister i ESC:

Österrike – Cesár Sampson: "Nobody but you"

Estland – Elina Nechayeva: "La forza"

Cypern – Eleni Foureira: "Fuego"

Litauen – leva Zasimauskaitė: "When we're old"

Israel – Netta Barzilai: "Toy"

Tjeckien – Mikolas Josef: "Lie to me"

Bulgarien – Equinox: "Bones"

Albanien – Eugent Bushpepa: "Mall"

Finland – Saara Aalto: "Monsters"

Irland – Ryan O'Shaughnessy: "Together"

HBL–YLE–TT