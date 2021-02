Österrike är covidtesternas primusland – utför tolv gånger fler tester än Finland

En tredjedel av befolkningen testade – på en vecka. Masstester är Österrikes strategi för att hantera en andra våg av smittspridning och kunna öppna skolor och arbetsplatser. I Finland testas ytterst få jämfört med i Österrike.

I det bergiga, centraleuropeiska landet med nio miljoner invånare gjordes tre miljoner tester bara förra veckan. Hälften av dessa utfördes på elever, skolorna öppnade tidigare i februari och för att få undervisning måste skolbarn testas två gånger i veckan.

Hundratals center, apotek och bolag har också testmöjligheter. För att komma in på exempelvis ett äldreboende, en skidort eller en frisör krävs papper med ett negativt testresultat som är mindre än 48 timmar gammalt.

– Det enda sättet att kontrollera pandemin, säger Katharina Reich, medicinskt ansvarig på hälsoministeriet om strategin med tillgängliga tester.

Med i genomsnitt 24 tester på 1 000 personer de senaste sju dagarna ligger Österrike i världstoppen, enligt statistiksajten Our World in Data som samlat in data från nationella hälsomyndigheter. Motsvarande siffra för Tyskland är 1,8, för Storbritannien 7,7, för Frankrike 4,7 och för USA 2,8.

I Finland utförs drygt två tester per 1 000 personer. Förra veckan togs totalt knappt 13 000 tester i landet.

Men det finns länder som testar i ännu högre omfattning än Österrike. Grannlandet Slovenien har exempelvis utfört 49,2 tester på 1 000 personer den senaste sjudagarsperioden.