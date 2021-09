Finland slog Turkiet i EM-avslutningen

Finland avslutade sin sista match i volleybollens hemma-EM med en 3-2 seger mot Turkiet. Slutresultatet spelar ingen roll för placeringen i gruppen, men ger råg i ryggen inför den fortsatta EM-turneringen.

Insatserna var höga med tanke på fortsättningen och det var en nervös matchstart där båda lagen gjorde misstag, speciellt i servarna. I första set började Finlands servar småningom fungera liksom blockspelet. Turkiet hade fortsatt svårt med servemottagningen och setet avslutades med ett ess av Joonas Jokela som kommit in just för att serva under turneringen. Setet till Finland 25-17.

Andra set började Finland bra och ledde matchen 8-4 när Turkiets stjärna Adis Lagumdzija ställde sig i serverutan. Han servade tio bollar utan att Finland hade någon som helst chans att få till ett ordentligt anfall. Setets ljuspunkter var Niko Suihkonen och Sakari Mäkinen som kom in i stället för Antti Ronkainen. Turkiets set med siffrorna 16-25.

Liberon Lauri Kerminen hade inte en av sina bästa dagar och Voitto Köykkä kom in för att avlasta honom i slutet av andra set och resten av matchen.

Tredje set var en riktig rysare som Turkiet tog hem först efter att man spelat de extra bollar som krävdes för att avsluta med en skillnad på två poäng. Setet slutade 27-29 till turkarna, men Finland spelade betydligt piggare än i andra set. Setets hjälte hette än en gång Niko Suihkonen som spelar modigt mot de betydligt längre motståndarna och ofta lyckas. Också Urpo Sivula gjorde ett bra set.

Fjärde set var Finlands. Miki Jauhiainen tog Tommi Siiriläs plats som center och gjorde det bra. Sivula och Suihkonen fortsatte att leverera poäng och Turkiet gjorde för många misstag för att kunna konkurrera om setsegern. Jokela fick igen förtroende och servade ett ess mot slutet av setet igen. Siffrorna 25-18 till Finland.

Femte och avgörande set var jämnt, men Finland var det lag som ville mera. Trots att Turkiet tog ledningen i början var setet Finlands och Sivulas, siffrorna skrevs 15-13.

Finland hade redan innan kvällen match säkrat sin plats i åttondelsfinalerna som för finländsk del spelas i polska Gdansk. För motståndet där står stenhårda världsmästaren Polen som tog brons vid EM för två år sedan i Slovakien. Polen spelade också i OS i Tokyo i somras.

Gruppen i Tammerfors vanns av Nederländerna följt av Ryssland. Turkiet hade genom en tre-poängs seger kunnat ta gruppens andra plats, men lyckades alltså inte med det. De fyra främsta lagen i Tammerfors inleder matcherna om slutliga placeringar i Gdansk i helgen.