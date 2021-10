Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC avråder från resor till Finland.

Coronasituationen i Finland har försämrats under de senaste veckorna. På den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s karta över smittläget i Europa byter Finland nu färg från gult till rött på grund av stigande incidens.

Den röda färgen förutsätter en incidens på 75–200 nya smittfall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna. Institutet för hälsa och välfärd har rapporterat 140 nya smittfall per 100 000 invånare mellan den 27 september och den 10 oktober.

Den nya klassificeringen innebär att ECDC inte rekommenderar resor till Finland.

Rekommendationen är inte ett reseförbud till eller från Finland. Finländarna måste alltså inte inhibera eventuella höstlovsresor utomlands, men Utrikesministeriet uppmanar finländarna att noggrant kolla vilka kriterier som gäller för inresande från så kallade röda länder vid respektive resmål. Villkoren kan variera stort mellan olika länder.

På ambassadernas hemsidor finns mer information om vad resor till just det landet innebär i nuläget, tipsar Utrikesministeriet.

Diagnostikdirektör Lasse Lehtonen vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) säger till Ilta-Sanomat att Finland befinner sig i "den femte coronavågen", som syns i en ökad belastning på sjukvården.

Enligt Lehtonens bedömning kan sjukhusen inom HUS-området bli tvungna att skjuta upp icke-brådskande vård av andra sjukdomar på grund av ett stigande antal coronapatienter.

"Det finns såtillvida orsak till oro att vaccinationstäckningen ännu inte är tillräckligt hög. Vi är sämst i Norden", säger Lehtonen till tidningen.

Enligt Lehtonen fick 13 patienter inom HUS-området intensivvård under veckoslutet på grund av covid-19. Av dem är omkring två tredjedelar ovaccinerade.

Många andra europeiska länder har samma färg på den uppdaterade kartan som Finland, bland annat Tyskland och delar av Norge.

Ett flertal europeiska länder, bland annat hela Baltikum, ligger i den högsta incidenskategorin med mörkröd färg. Här är kriteriet en incidens på över 500.