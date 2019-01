Finland öppnade året med seger – Markkanens mål sänkte Sverige

Mitt i debatten om landslagslägret i Qatar passade Finland på att vinna årets första match. Eero Markkanen avgjorde med sitt första landslagsmål.

Landslaget inledde fotbollsåret med seger, men Markku Kanerva får svara på frågor om en spelare som inte är med.

– Jag är överraskad över vidden av publiciteten, säger Finlands förbundskapten.

Fotbollslandslaget har inlett 2019 i rampljuset. Januarilägret i Qatar är kritiserat och Riku Riskis beslut att avstå av etiska skäl överskuggar med lätthet Finlands 1–0-seger mot Sverige.

Fakta Sverige–Finland 0–1 (0–1) Mål: 23 min Eero Markkanen 0–1. Sverige (4–4–2): Jacob Rinne (mv) – Joel Andersson, Alexander Milosevic, Robin Jansson, Jonathan Augustinsson (63 min Adam Andersson) – Hosam Aiesh, Simon Tibbling (28 min Simon Thern), Alexander Fransson, Daleho Irandust – Kalle Holmberg (63 min Viktor Gyökeres), Alexander Jeremejeff. Finland (4–4–2): Jesse Joronen (mv) – Juha Pirinen, Juhani Ojala, Joona Toivio, Albin Granlund (85 min Robert Ivanov) – Lassi Lappalainen (68 min Saku Ylätupa), Tim Sparv (46 min Sebastian Dahlström), Rasmus Schüller (54 min Kaan Kairinen), Simon Skrabb (54 min Robert Taylor, v) – Eero Markkanen (68 min Tim Väyrynen), Rasmus Karjalainen.

Under tisdagen gick Bollförbundet ut med ett pressmeddelande där förbundskaptenen Markku Kanerva poängterade att varje spelare fattar sitt eget beslut när det gäller landslagsspel. Kanerva har däremot inte velat ta ställning i frågan om Qatar – ett land som får skarp kritik av människorättsorganisationer – är en lämplig lägerplats.

Efter triumfen mot Sverige medger Kanerva ändå att han är förvånad av tisdagens rapportering.

– Nyheten har blivit väldigt stor. Jag är överraskad över vidden av publiciteten och hur Rikus beslut har spridits, säger han per telefon till SPT.

Han konstaterar att flera landslag och klubblag befinner sig i just Qatar för tillfället.

– Vi har fått nej tack av olika anledningar från olika spelare. Det här var ett fall. I laget har vi diskuterat det och det viktiga var hur spelarna uppträdde på planen i dag.

Finland slog Sverige efter Eero Markkanens mål i första halvlek. Tim Sparv tog en löpning in i straffområdet, spelade in bollen framför mål och fick se Markkanen stöta in avgörandet. Målet var hans första i landslaget.

Efter en rätt bra första halvlek tappade Finland greppet efter paus. Sverige hade flera jättelägen att kvittera.

– Jag är framför allt nöjd med resultatet. Vi har inte slagit Sverige så ofta. Insatsen kräver en noggrannare analys, men i första halvlek hade vi läget under kontroll och de hade inga målchanser. Efter paus fick vi det tuffare, säger Kanerva.

– Alla slet ändå föredömligt, vilket också är det jag förväntar mig att se i landslaget.

Traditionellt har januarisamlingarna, som spelas utanför ordinarie landslagsdagar, varit ett tillfälle att testa nya spelare. Nu fick Lassi Lappalainen, Sebastian Dahlström, Kaan Kairinen, Saku Ylätupa och Robert Ivanov göra sin debut. Lappalainen var den enda som startade i Doha.

– Jag är glad över att de fick spela och de fyllde sina roller. Jag hade hoppats att Lassi hade fått mer boll och därmed kunnat utnyttja sin fart och utmana mer en mot en. Alla kan garanterat förbättra sig, men det gäller även de mer rutinerade.

Landslagets lägerplats är kritiserad, men själva samlingen är viktig för Kanerva. Det är sista chansen att testa något nytt inför starten av EM-kvalet.

– Alla dagar som vi får tillsammans är värdefulla. Via genomgångar, träningar och matcher kan vi förbereda oss för kvalet och det är viktigt.

Laget landade i Qatar i fredags och tillbringar totalt en dryg vecka där. Rent sportsligt är Kanerva nöjd med första delen av lägret.

– Vi har fina träningsförhållanden och får två bra matcher. Jag hoppas att spelarna håller sig skadefria och kan köra på.

På fredag spelar Finland sin andra landskamp under lägret. Då står Estland för motståndet.