Finland och Turkiet leder gemensam arbetsgrupp som ska främja fredsmedling – mitt under pågående krig i Syrien

Turkiets krigföring i norra Syrien och den humanitära krisen i de kurdiska områdena tvingar nu Finland att se över sitt samarbete med den turkiska regimen också inom FN.

Finland och Turkiet tog 2010 initiativet till att grunda en gemensam arbetsgrupp som ska främja fredsförhandlingar och medling av fred i Förenta Nationernas regi. Arbetsgruppen, som går under namnet The Group of Friends of Mediation, består av sammanlagt 50 länder och 7 organisationer.

– Arbetsgruppen grundades under dåvarande utrikesminister Alexander Stubbs (Saml) tid. Den politiska situationen var då en annan. Turkiet samarbetade med EU och det fanns goda förutsättningar för ett gemensamt finsk-turkiskt ordförandeskap, säger enhetschef Anna Salovaara på Utrikesministeriet.

Enligt arbetsgruppens webbsida är det primära syftet med gruppens arbete att "främja fredliga lösningar av tvister, förebygga konflikter och mobilisera stöd för fredsmedling."

Ordförandeskapet delas broderligt mellan Finland och Turkiet. Arbetsgruppen har årliga ministermöten i anslutning till FN:s generalförsamlings möten i New York. Det senaste mötet hölls för tre veckor sedan med utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) som ordförande.

– Jag deltog i det mötet. Turkiet höll öppningsanförandet och talade varmt för betydelsen av fredsbevarande insatser och fredsmedling, säger Salovaara.

– Vi har inte fattat några beslut eller nya riktlinjer om det ännu, men visst finns det skäl att se över vårt samarbete med Turkiet också i den här arbetsgruppen.

Enligt Salovaara har vänskapsgruppen The Group of Friends of Mediation en stor politisk tyngd inom Förenta Nationerna, vilket innebär att de årligt återkommande ministermötena också har fungerat som viktiga profileringsarenor för Finland.

– Vi kommer att bereda ett förslag om vårt framtida samröre med Turkiet som regeringen får ta ställning till.

SPT har försökt nå utrikesminister Pekka Haavisto för en kommentar.