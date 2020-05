Det antivirala läkemedlet Remdesivir godkändes på fredagen av USA som nödmedicin för behandling av svårt sjuka coronapatienter. Nu överväger EU att slå in på samma väg. I Finland inväntar man Europeiska läkemedelsmyndighetens direktiv.

Enligt olika medicinska studier kan användningen av läkemedlet Remdesivir lindra symtomen och förkorta sjukdomsförloppet för dem som har insjuknat i covid-19. Läkemedlet sägs också förbättra patienternas andning och syreupptagning.

– Enligt en studie som publicerades i The New England Journal of Medicine förbättrades tillståndet för två tredjedelar av de patienter som hade fått läkemedlet Remdesivir, säger professor Olli Vapalahti vid avdelningen för virologi på Helsingfors universitet.

Vapalahti understryker att forskningsresultaten tills vidare är behäftade med flera frågetecken. Preliminära resultat från en motsvarande studie i Kina , som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Lancet, kom fram till att det inte fanns några kliniska, statistiskt betydande fördelar med att använda Remdesivir i vården av patienter med covid-19.

– Det verkar vara så att Remdesivir har en större effekt om läkemedlet används i ett tidigare skede när patienten har insjuknat i covid-19. Det handlar inte om en universallösning som löser alla problem, säger Vapalahti.

Remdesivir utvecklades ursprungligen för att vårda patienter som har insjuknat i ebola. Läkemedlet bet inte på ebola, men visade sig i stället angripa coronavirusets förmåga att föröka sig.

Det amerikanska bolaget Gilead, som tillverkar Remdesivir, har lämnat in en ansökan om försäljningstillstånd till Europeiska läkemedelsmyndigheten, men det är tills vidare oklart när och om ett sådant tillstånd beviljas.

– Europeiska läkemedelsmyndigheten har godkänt en försnabbad behandlingsprocess på grund av den akuta situationen med coronapandemin, men trots det kan behandlingen av Gileads ansökan dröja upp till ett par månader, säger Jukka Sallinen, som leder den klinisk-farmakologiska enheten vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea.

Enligt uppgifter från TV 4 i Sverige skulle en tio dagars kur med Remdesivir kosta upp till 4 120 euro (45 000 kronor). Sallinen anser att priset inte är i överkant.

– Det är ungefär vad nya cancermediciner kostar. De är i den prisklassen, säger han.

Enligt Sallinen har de medicinska studier som hittills har gjorts om Remdesivirs effekt i vården av covid-19 byggt på ett mycket begränsat antal patienter, vilket försvagar de vetenskapliga slutsatserna.

– För att vi ska kunna veta om läkemedlet har någon effekt i vården av patienter med covid-19 så måste man testa tusentals patienter och samtidigt utesluta andra påverkande faktorer som påverkar hälsotillståndet, säger Sallinen.

Redan nu finns en beredskapslicens som tillåter att Remdesivir används i vården av svårt sjuka patienter som har insjuknat i covid-19 också i Finland.

– Det är upp till läkarna att avgöra om de vill använda läkemedlet eller inte i Finland. Mig veterligen har ingen utnyttjat den här möjligheten än så länge, säger Sallinen.

Social- och hälsovårdsministeriet bekräftar att Remdesivir redan testas i Finland.

"Vi genomdriver flera kliniska studier med ett antal läkemedel i vården av patienter som har insjuknat i covid-19. Remdesivir är ett av dessa läkemedel", säger kanslichef Päivi Sillanaukee i ett sms.

Sillanaukee vill inte ta ställning till Gileads ansökan och den process som pågår inom Europeiska läkemedelsmyndigheten.

"Om något läkemedel verkar vara lovande så har vi en beredskap att använda det i vården av patienter som har insjuknat i covid-19", säger hon.