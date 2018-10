Finland har fått sin första fysiska butik som säljer matsvinn

We food säljer varor som annars hade gått till spillo. Ofta är de nära bäst före-datum och kan till och med ha passerat det. Enligt Else Hukkanen behöver den som handlar här inte vara noggrannare än i en vanlig affär, butiken meddelar tydligt vad som gäller och smakar och kontrollerar också att produkterna är i skick. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Matsvinnet i Finland uppgår till hundratals miljoner kilo årligen. Nu har den första affären öppnat i Finland som tar tillvara produkter som annars skulle gå till spillo. Tanken är att både miljön och plånboken ska gynnas.

Konserver, bröd och kryddor, en stor mängd påsar med mandel, en hylla full med proteindryck samt grönsaker och frukt. Sortimentet i den nyöppnade matsvinnsaffären i Helsingfors är kanske tidvis lite udda och inte heltäckande, men det ingår liksom i konceptet.

Här, i We Food-affären i köpcentret Redi, säljs nämligen varor som producenterna donerat till Kyrkans utlandshjälp som driver butiken. Produkterna är sådana som högst sannolikt annars hade slängts bort, de är nära bäst före-datum eller annars av andra sortering. Därmed kan utbudet också variera från dag till annan.

Det är den första matsvinnsaffären i Finland, och början har enligt projektchefen Else Hukkanen gått över förväntan, så till den grad att det emellanåt varit rätt tomt på hyllorna. Det här hoppas hon kunderna förstår och sätter i system att gå till We Food först men sedan komplettera inköpen i den vanliga stormarknaden.

– Vi kan och vill inte heller tävla med vanliga affärer om sortimentet, men vi vill vara bra på kundservice.

Populariteten tar hon som ett tecken på att folk verkligen vill handla matsvinn. I Finland slängs årligen bort 400–500 miljoner kilo ätbar mat. Hushållen står för cirka 120 miljoner kilo, och handeln för ungefär 70 miljoner kilo.

Förutom att göra en miljögärning belönas den som handlar i We Food med lägre priser. De är klart nedsatta, men varierar beroende på hur stort parti affären får in och hur kort eller lång tid varan kan säljas. På så sätt är prissättningen dynamisk, och Hukkanen säger att affären ännu söker balansen. Avsikten är nämligen samtidigt att We Food ska ge överskott som går till Kyrkans utlandshjälp som hjälper utsatta i uländer.

Konceptet har Kyrkans utlandshjälp anammat från sin danska systerorganisation. Genom gräsrotsfinansiering har Kyrkans utlandshjälp hittills samlat in 50 000 euro för startkostnaderna och driftsutgifter som el, vatten och hyra. Varorna skänker företagen gratis.

Den som deltar i gräsrotsfinansieringen kan köpa en "aktie" för 15 euro och får 10 procent rabatt i butiken under det första året. Till största del sköts butiken med frivilligkrafter. De enda anställda är Hukkanen och en till person.

Michaela Karkia tittar sig nyfiket runt i mataffären, i sällskap av barnen Alexandra och Julian. Det är ingen slump att hon är här, även om många besökare i vimlet kanske är intresserade av det nya köpcentret i Fiskehamnen överlag. Tvärtom säger Karkia att hon väntat på att butiken ska öppna.

– Jag tycker om att köpa mat som annars skulle gå till spillo, mat med röda prislappar. Det är onödigt att kasta bort och så har jag inget emot att betala lite mindre för maten.

Karkia ser ändå fram emot att handla i en fysisk butik, också för att slippa betala leveranskostnaderna. Eftersom hon bor på Busholmen som är en bit bort tänker hon sig att besöka We Food kanske en gång i månaden eller så.

– Här har vi kanske möjlighet att köpa sådana produkter som vi inte annars skulle ha möjlighet att göra men det handlar också om att få pengarna att räcka till längre.

Dessutom säger Karkia att har blivit chockad över mängden matsvinn.

– Jag antar att det kan vara ett problem om folk väntat sig ett väldigt stort utbud och det är tomt. För mig kommer det nog att bli så att jag kommer tillbaka flera gånger.

Else Hukkanen säger att We food gärna vill ha fler leverantörer. Färskt kött och färsk fisk kommer ändå inte att finnas i affären. Hygienkraven vad gäller kyla är för strikta för att det ska vara ändamålsenligt.

