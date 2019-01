Tänk vad det skulle betyda för miljön till havs och land om man kunde använda plast i stora mängder för att framställa dieselolja!

Jag läste artikeln "Förnybar diesel fick pris" (HBL 17.11.2018) och blev både stolt och glad. Det handlade om Neste som i slutet av oktober fick det internationella priset "The Eric and Sheila Samson Prime Minister's Prize for innovation in alternative fuels for transportation" som delas ut i samband med en årlig konferens för smarta mobilitetslösningar i Tel Aviv.

Det var en stor överraskning för mig att Neste är störst i världen inom segmentet förnybar diesel i sina tre raffinaderier i Sköldvik, Rotterdam och Singapore. Nu producerar Neste cirka tre miljoner ton, alltså tre miljarder liter förnybar diesel och räknar med att öka produktionen till fyra miljoner ton inom drygt ett år.

Det här har man inte precis trummat för i Finland, liksom inte heller att förnybar diesel kan reducera upp till 90 procent av växthusgasutsläppen. Råvarorna för dieseln är till 82 procent olika restströmmar som exempelvis slaktavfall, frityrolja och annat avfall. Och det fantastiska är att den förnybara dieseln Neste MY kan användas utan några som helst ändringar i fordonen, för den är helt kompatibel med de nuvarande dieselsorterna, och kan med fördel användas också i gamla dieselfordon.

Vi behöver alltså inte skrota vår gamla bil- och transportfordonspark och producera nya fordon för att övergå till el någon gång i framtiden, utan vi kan minska våra växthusgasutsläpp med upp till 90 procent jämfört med konventionell fossil diesel genast. Redan i juni 2017 gick Borgå som första stad in för Neste MY i hela sin dieselmateriel för att få sitt koldioxidavtryck så litet som möjligt.

Dessutom skall ju el också produceras, för att inte tala om kostnaderna och miljökonsekvenserna för att byta ut hela fordonsparken, hur skall det gå till? Vem betalar? Vi är nu redan väldigt elberoende och atomkraftverket Olkiluoto 3, världens nästdyraste byggnad som beräknas tas i drift 2019, tio år försenat, kommer att ha kostat 8,5 miljarder euro innan det producerat någon el alls. Rosatom-kraftverket Hanhikivi i Pyhäjoki försenas ytterligare fyra år, det var beräknat att det kan tas i drift 2024, nu är det snarare 2028, om ens då som gäller. Beror på säkerhetsföreskrifterna.

Så har vi den andra stora aspekten av Nestes förnybara diesel – råvarorna är miljöfarligt avfall som belastar miljön globalt; slaktavfall, avfall från fiskodlingar, frityrolja som används i mängder i matlagningen. Jag kommer också att tänka på hönsavföringsbergen, också hönskadaverdito i Ryssland, som belastar miljö och vattendrag. Just nu utvecklar Neste en teknik för att kunna använda alger eller lignocellulosa som råvara samt också att återanvända plast som råvara i stället för råolja. Tänk vad det skulle betyda för miljön till havs och land om man kunde använda plast i stora mängder för att framställa dieselolja!

Inte att undra på att Neste fick internationellt pris och berömmelse för sin förnybara diesel. Den kunskap de har för att förvandla avfall till bränsle med ytterst liten växthusgasbelastning, och inte bara det utan renare avgaser kommer säkert att locka flera raffinaderier till att producera förnybar olja på avfall. Också innovationer att samla in avfall, till exempel plast som råvara kommer säkert att födas. En behöver bara tänka på att man kan slippa de avgaser som nu förpestar luften i flera länders städer för att förstå potentialen.

Men varför går inte Finland i bräschen för att övergå till att använda inhemsk förnybar diesel? Varför tas inte bränslet upp då vi funderar på hur vi skall minska vårt koldioxidavtryck i trafiken då vi har ett raffinaderi i eget land. I stället talas det bara om att skrota alla fordon som går på fossilt bränsle och köpa nya fordon som går på el, sedan någon gång 2030 eller 2050. Neste är ju ännu finskt, inte till exempel kinesiskt. Eller hur?