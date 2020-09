Finland blev orange på internationell coronakarta

En orange färg på den världsomfattande coronakartan innebär att landet i fråga haft 20,0-59,9 nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna.

Coronafallen har ökat märkbart i Finland under den senaste tiden. På tisdagen steg incidensen i landet till 20,1 nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, vilket innebär att Finland nu byter färg på den internationella coronakartan.

Den gemensamma coronakartan är Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomars (ECDC) världsomfattande karta , som fastställer coronaläget runtom i världen.

En orange färg innebär att landet i fråga har haft 20,0-59,9 nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna. Tidigare var Finland gult, vilket är markeringen för länder med en incidens under 20,0.