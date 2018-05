Finland är med i matchen – Här är Saara Aaltos tio största konkurrenter

Sveriges Benjamin Ingrossos "Dance You Off" rankas högst av de skandinaviska bidragen. Foto: Andres Putting/SPT Bild: Andres Putting/SPT

Cypern har seglat upp som storfavorit inför lördagens final i Eurovision Song Contest. Vadslagningsbolagen har Saara Aalto på en sextonde plats, men det mesta är oklart in i det sista.

– Jag har kommit tvåa i alla tävlingar jag deltagit i, är ett mantra som Saara Aalto upprepat inför media i Lissabon.

Att nå final var en vinst i sig eftersom Aaltos semifinal ansågs vara den tuffaste deltävlingen någonsin. Att komma tvåa i finalen vore en jätteseger för Finlands representant i Eurovision Song Contest.

En dag innan finalen ligger Saara Aaltos låt "Monsters" på en sextonde plats på listan som slår samman alla stora vadslagningsbolag. Efter att finalens hela startfält blivit komplett sjönk Finland hela fem placeringar.

Raset på listan kan bero på att Aalto får sjunga efter en paus som i många länder används för att visa tevereklam. Det kan vara en dålig sak, eftersom alla tittare kanske inte hinner tillbaka till sofforna innan Aaltos "Monsters" visas.

Sverige passerade Norge på vadslagningslistan eftersom Benjamin Ingrosso får gå ut sent i programmet medan norrmannen Alexander Rybak hade oturen att få sjunga i början av programmet. Rybak uppträder dessutom direkt efter Estland, som också anses vara en segerkandidat.

Femton bidrag ligger före Finland på oddslistorna, men det mesta är oklart in i det sista. På platserna 11-14 ligger tidigare storfavoriter som Australien, Tjeckien och Bulgarien. Så visst, Finland är med i matchen!

Vi listar de tio största favoriterna enligt oddsen i skrivande stund (fredag klockan 11.00):

1. Cypern: Eleni Foureira – "Fuego"

Showmässigt är Foureira Eurovisionens Beyonce och låtmässigt en ny Shakira. Scenshowen är mycket effektiv i teverutan. Cypern har seglat upp som ny favorit före Norge och Israel.

Bästa placering: 5:a tre gånger: 1982, 1997 och 2004.

2. Israel: Netta – "TOY"

Israel låg länge etta på oddslistorna. Teorier om att artistens feministiska budskap och annorlunda framtoning inte skulle gå hem i vissa länder har sänkt oddsen en aning. Men årets sommarplåga på dansgolven blir TOY oberoende hur det går.

Bästa placering: Har vunnit tre gånger: 1978, Izhar Cohen & the Alphabeta: "A-Ba-Ni-Bi", 1979, Gali Atari & Milk and Honey: "Hallelujah" och 1998, Dana International: "Diva".

3. Frankrike: Madame Monsieur – "Mercy"

En storfavorit bland fansen. Kanske är det dags för en söt melodi med sorgligt budskap i år.

Bästa placering: Frankrike har vunnit fem gånger, men det är 41 år sedan senast, 1977 med Marie Myriams "L'oiseau et l'enfant".

4. Litauen: Ieva Zasimauskaité – "When We're Old"

Zasimauskaité tävlar i samma kategori som fjolårsvinnaren Salvador Sobral, innerligt, äkta och enkelt. I år kan Litauen få sin bästa placering någonsin.

Bästa placerig: 6:a år 2006 med LT United: "We Are The Winners".

5. Sverige: Benjamin Ingrosso – "Dance You Off"

Sverige har legat topp fem hela sex gånger de senaste sju åren. Ingrossos scenshow och låt avviker från allt annat, vilket ses som en styrka. Säkert och snyggt nummer.

Bästa placering: Vinst sex gånger. Bara Irland har vunnit fler gånger med sju vinster. 1974, ABBA: "Waterloo", 1984, Herrey "Diggi-Loo Diggi-Lei", 1991, Carola: "Fångad av en stormvind", 1999, Charlotte Nilsson: "Take Me To Your Heaven", 2012, Loreen: "Euphoria" och 2015, Måns Zelmerlöw: "Heroes".

6. Tyskland: Michael Schulte – "You Let Me Walk Alone"

En tysk version av Ed Sheeran. Så här låter musik på Spotify idag. Kan går hem i tevesofforna.

Bästa placering: Vinst två gånger. 1982, Nicole: "Ein bißchen Frieden" och 2010, Lena: "Satellite".

7. Italien: Ermal Meta & Fabrizio Moro – "Non mi avete fatto niente"

Italiens bidrag steg som en raket på oddslistan under natten till fredag då det stod klart att italienarna får sjunga sist i tävlingen. Det anses vara den bästa platsen i startordningen.

Bästa placering: Vinst två gånger. 1964, Gigliola Cinquetti: "Non ho l'età" och 1992, Toto Cutugno: "Insieme".

8. Norge: Alexander Rybak – "That's How You Write A Song"

Rybak vill göra en Johnny Logan och vinna två gånger. Det är mycket möjligt. Norrmannen charmar de flesta trots att låten inte är lika effektiv som "Fairytale" 2008.

Bästa placering: Vinst tre gånger. 1985, Bobbysocks: "La det swinge", 1995, Secret Garden: "Nocturne" och 2009, Alexander Rybak: "Fairytale".

9. Irland: Ryan O'Shaughnessy – "Together"

En irländsk ballad à la Johnny Logan steg precis som Italiens bidrag som en raket på oddslistan. O'Shaughnessy är tredje sist ut i startfältet, vilket gör att man kommer att minnas honom efter alla snabba låtar innan.

Bästa placering: Irland har vunnit flest gånger, och har hela sju segrar. Den senaste är dock från 1996 med Eimear Quinns "The Voice".

10. Estland: Elina Netjajeva – "La Forza"

Netjajevas imponerande operaröst och en klänning som fyller hela teverutan får alla som gillar Three Tenors och Sarah Brightman att lyfta luren och rösta. Klänningen med projektioner kostar 65 000 euro.

Bästa placering: Seger år 2001 med Tanel Padars och Dave Bentons "Everybody".