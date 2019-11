Tidigare SDP-riksdagsledamoten och ordföranden för Finlands svenska socialdemokrater, Maarit Feldt-Ranta, har avlidit efter en lång kamp mot obotlig magcancer. I sitt sista publika farväl uppmanade Feldt-Ranta eftervärlden att fortsätta arbetet för ett lyckligare och rättvisare samhälle.

Finland är en kärleksfull och optimistisk rättvisekämpe fattigare: SDP-politikern Maarit Feldt-Ranta har avlidit i onsdags efter en lång kamp mot magcancer, som återkommit två gånger.

Hennes partner, journalisten Vesa Kallionpää delgav sorgebudet på torsdagen, och skrev: "Men fram tills dess levde hon. Världen förlorade en positiv och livfull människa, vars osjälviskhet och livsglädje nådde alla gränser".

– Det allra finaste man kan göra som människa är att beröra och bli berörd.

Med de orden inledde Feldt-Ranta sitt gripande farväl då hon i juli sommarpratade i radion. Monologen blev hennes sista publika framträdande och ett omsorgsfullt författat bokslut över hennes liv och de tankar och känslor som rör sig i en människas huvud då hon vet att livet snart har kommit till sitt ände.

I sitt offentliga avsked tackade Feldt-Ranta och tog farväl av alla människor som hon hann träffa under sitt 51-år långa liv på jobbet och i fritiden. Hon meddelade att hon under de sista månaderna som återstod i lugn och ro skulle njuta av sina nära och käras sällskap och nämnde särskilt sina syskon, sina barn, sitt barnbarn och livskumpanen Vesa.

Maarit Feldt-Rantas politiska engagemang föddes i barndomshemmet. Hon växte upp under anspråkslösa förhållanden i en familj som läste och diskuterade flitigt. Fadern hade förlorat synen i en explosionsolycka i unga år och kunde inte jobba medan modern tidvis hade kortare anställningar. Föräldrarna var för stolta för att gå till socialen och be om hjälp och familjen hankade sig fram så gott det gick.

I barndomshemmet talades finska och Feldt-Ranta lärde sig svenska som ung vuxen. Efter studentexamen jobbade hon som klasslärare och studerade vid handelsläroverk innan hon inledde studier i statsvetenskap vid Åbo Akademi. Hon blev dock tvungen att avbryta studierna för att få ekonomin att gå runt.

Feldt-Ranta blev mor i förhållandevis unga år och tog tidigt 1990-tal anställning som sekreterare på akademikercentralen Akava. Några år senare blev hon utvecklingschef på Karis kurscentral. Det var vid den här tiden som hon första gången aktiverade sig politiskt.

Först skrev hon in sig i den finska socialdemokratiska föreningen i Karis, men kände sig inte hemma i föreningen. Senare anslöt hon sig till Billnäs svenska arbetarförening som för att citera henne själv kom att bli hennes viktigaste politiska skola och en gemenskap där hon blev mycket väl mottagen.

Feldt-Ranta ställde första gången upp i riksdagsvalet i Nyland 2003. Bland partistrategerna var tanken sannolikt att Feldt-Ranta skulle fungera som ett slags stödkandidat för veteranpolitikerna, Ralf Friberg och Klaus Hellberg. Men Feldt-Ranta struntade i att vara stödkandidat och kastade sig helhjärtat in i valrörelsen. Med en kampanjbudget på ynkliga 100 euro fick hon över 1 000 röster. Mängden räckte inte för inval, men gav henne blodad tand, samtidigt som personer som Paavo Lipponen och Eero Heinäluoma fick upp ögongen för det nya lyskraftiga stjärnskottet.

Vid den här tidpunkten var det många som trodde att den finlandssvenska socialdemokratin som räknar sina anor från 1899 var på väg ut i marginalen som en följd av att FSD:s lokalavdelningar i allt högre utsträckning hade en åldersstruktur som påminde om pensionärsföreningars.

I FSD-ledningen insåg man att partiorganisationens räddning och framtid fanns i Feldt-Ranta och Klaus Hellberg bjöd in henne till riksdagen och frågade om hon ville ta över ordförandeskapet.

– Han kunde lika bra ha kunnat fråga om jag ville komma med i en rymdraket. Jag var helt tagen på säng och hade ingen aning om vad det innebar. Men jag var ju nyvald ordförande för Billnäs svenska arbetarförening och Anders Björklöf, som var ombudsman på FSD , var en av dem som övertalat mig att ställa upp i valet, berättade Feldt-Ranta i Alf-Erik Helsings historik över FSD, Med djärva tankar, Finlandssvensk socialdemokrati 1974-2014.

Vid FSD:s kongress i Jakobstad 2004 rådde euforisk stämning då Feldt-Ranta valdes till ordförande. Själv försökte hon tona ner uppståndelsen och sade i sitt tacktal till delegaterna att de inte skulle förvänta sig att hon skulle vara någon mirakelkvinna, men det bekom inte publiken som var övertygad om att man hade gjort ett förträffligt val: För första gången i den finlandssvenska socialdemokratins historia leddes organisationen av en kvinna som utstrålade framtidstro, glädje och energi.

I samma veva som Feldt-Ranta blev FSD-ordförande utnämndes hon till specialmedarbetare för dåvarande undervisningsministern Tuula Haatainen. Haatainen undanhöll in i det sista sina planer att göra studentsvenskan frivillig och då beslutet stod klart fanns inget annat val för Feldt-Ranta än att lämna posten som undervisningsministerns högra hand och i stället bli specialmedarbetare för dåvarande arbetsministern Tarja Filatov.

Förtroendeuppdraget som FSD-ordförande hann hon inte sköta särskilt länge eftersom man också i moderpartiet hade fått upp ögonen för det nya stjärnskottet som följande år valdes till SDP:s partisekreterare. Det fanns flera presumtiva kandidater för det prestigefyllda uppdraget och för många var det en överraskning då Feldt-Rantas namn, som var ett oskrivet blad, dök upp i spekulationerna.

Hösten 2005 då Feldt-Ranta fungerade som SDP:s partisekreterare startade hon de så kallade runda bordssamtalen kring svenska frågor i riksdagen. Träffarna samlade politiker över partigränserna för gemensamma överläggningar. Hennes initiativ fick ett gott mottagande och i flera år hölls återkommande diskussioner i svenska frågor i riksdagen.

Feldt-Ranta valdes in i riksdagen 2011 och 2015 och valdes än en gång till FSD-ordförande på kongressen 2014.

För tio år sedan insjuknade Feldt-Ranta i magcancer av en obönhörlig sort.

– Mitt liv har alltid varit en balansgång mellan familj och arbete. Cancern kom in som en tredje faktor och nu balanserar jag mellan familjen, jobbet och hälsan, sade Feldt-Ranta i en HBL-intervju under pågående regeringsförhandlingar försommaren 2011. Då sågs Feldt-Ranta som en given blivande SDP-minister, men redan under valrörelsen hade hon bestämt sig för att avstå från drömjobbet som minister som hade varit hennes ifall hon velat. Anledningen var vetskapen om att den sjukdom hon nyligen hade besegrat när som helst kunde blossa upp på nytt.

I sitt publika radiosända farväl i somras berättade Feldt-Ranta att hon aldrig hade önskat sig själv eller någon annan människa samma öde som hon själv skulle gå till mötes.

– Men på grund av min sjukdom har jag fattat många beslut som har gjort mig till en lyckligare människa, sade hon och berättade varför hon valde att öppet tala om sin sjukdom.

– Då jag i början av året gick ut och sade att cancern hade kommit tillbaka ville jag att folk inte skulle beklaga beskedet. Mitt liv har trots allt varit fantastiskt. Till alla som frågade om de kunde göra något, sade jag att jag att jag hoppas att de tar hand om sina anhöriga, vårdar sina relationer och njuter av varje dag som livet ger. Vi människor ska komma ihåg att skapa lycka och rättvisa i samhället, för allas gemensamma bästa, och för alla dem som har det sämre än man själv.