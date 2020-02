Finland ändrar förordning – listar corona som smittsam sjukdom

Nu lägger Finland i en högre växel i bekämpningen av det nya coronaviruset. Social- och hälsovårdsministeriet listar covid-19 som en allmänfarlig smittsam sjukdom.

Från och med fredag kommer det nya coronaviruset att finnas på listan över Finlands allmänfarliga smittsamma sjukdomar. För att ta in covid-19 på listan ändras statsrådets förordning.

Hittills har finska myndigheter klassat nya corona som en "sjukdom som med fog misstänks vara allmänfarlig smittsam sjukdom". Men nu skrivs alltså viruset in i förordningen.

– Det här förändrar inte hur vi reagerar på sjukdomsfall, säger Sari Ekholm, överläkare på Social- och hälsovårdsministeriet.

Hittills har det räckt med en misstanke om att en person smittats med covid-19 för att sätta hen i karantän eller isolering. Det beror på att viruset är så likt sars och mers, som redan nu finns på listan över allmänfarliga smittsamma sjukdomar.

Både sars och mers hör till familjen av coronavirus. Andra sjukdomar som listas är influensavirusen H5N1 och H7N9, mässling, ebola och hepatit A och E.

Finska myndigheter anser att en allmänfarlig smittsam sjukdom är en sådan som är farlig, smittar lätt och vars spridning man kan förhindra genom till exempel karantän eller isolering.

Även om antalet dödsfall i viruset i Kina under veckan såg ut att ha planat ut så hickade statistikkurvorna till ordentligt under torsdagen. På bara ett dygn dog 242 personer i covid-19. Under samma tid fick 14 800 nya personer fått smittan.

Det kraftiga hoppet med så många nya fall beror enligt myndigheterna i Hubei i Kina till stor del på en ny diagnosmetod. Det kan enligt TT tyda på att en del av de nya fallen i själva verket är äldre fall som tidigare inte kunnat bekräftas.

I Finland känner Institutet för hälsa och välfärd (THL) till den nya metoden. Enligt Mika Salminen, direktör för hälso- och säkerhetsavdelningen, röntgas patienterna.

– Man tittar på lungorna och på om personen har lunginflammation. Det är en snabb metod, men den hittar också alla andra lunginflammationer, som de som beror på influensa, bakterieinfektion eller något annat virus, säger han.

Den tidigare diagnosmetoden gick ut på att ta ett svalgprov av patienten. I ett laboratorium tittade man sedan närmare på om det fanns spår av viruset i ribonukleinsyran.

– Den nya metoden är inte lika specifik, säger Salminen.

Enligt honom anser Världshälsoorganisationen WHO att de som diagnosticeras med röntgen enbart är potentiella fall.

– För att få fallen verifierade borde de dessutom testas genom att ta svalgprov.

Finland har inte fått uttömmande information om varför Kina nu gått in för den här diagnosmetoden.

– Det finns säkert orsaker som har med snabbhet att göra. Det är också möjligt att de helt enkelt inte hinner testa alla och då tar de till den nästbästa möjligheten.

Enligt Mika Salminen kan sjukhusen göra mycket för de personer som insjuknat allvarligt i covid-19.

– Man kan hjälpa med andningen. Ofta får de antibiotika för att förhindra att de får en bakterieinfektion som följd av viruset. Sedan sköter man om vätskebalansen.

På THL arbetar man nu med två scenarier. Det första är att kinesiska myndigheter lyckas få epidemin att stanna av. Det här scenariot innebär att Finland jobbar på samma sätt som vid de tidigare misstänkta fallen: att man identifierar alla som smittats och som har kommit i kontakt med smittan. Målet är att bryta den så kallade smittokedjan.

Det andra, och mer allvarliga scenariot går ut på att epidemin steg för steg sprids till andra länder och slutligen till Finland. Enligt THL är Finland förberett på att vårda allvarligt sjuka. Myndigheten påpekar också att Finland klarat av andra omfattande epidemier tidigare, som svininfluensan (H1N1).

– Ifall epidemin kommer till Finland är det mycket osannolikt att alla skulle bli sjuka med detsamma. Det är en viss procent av befolkningen som insjuknar, säger Mika Salminen.

Exempelvis vid influensa brukar mellan 5 och 20 procent av befolkningen få den under en längre tidsperiod.

– Det är hemskt svårt att på förhand säga hur många som skulle insjukna i corona. Siffrorna från Kina är betydelsefulla. WHO har en grupp där som försöker studera fallen närmare.

– I vilken som helst centralt kontrollerad stat som Kina finns det säkert saker vi inte får höra om. Men när det gäller epidemisiffrorna tror jag att vi i princip kan lita på dem. Det vi sedan måste förstå bättre är vad siffrorna representerar.