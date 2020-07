Under en normal sommardag rör sig cirka 70 000 resenärer på Helsingfors-Vanda flygplats. I juni i år har man sett dagar med cirka 7 000 resenärer.

Under perioden januari-juni reste 5 035 000 personer via Finavias flygplatser. Det är en minskning på cirka 61 procent jämfört med motsvarande period förra året. Det uppger Finavia i ett pressmeddelande.

3 992 600 personer besökte under januari-juni Helsingfors-Vanda flygplats. Från och med april rasade antalet resenärer till följd av coronakrisen och under perioden april-juni besökte endast 139 000 flygplatsen. Det är en nästan 98 procents minskning jämfört med samma period förra året.

Finavia kunde se en liten återhämtning av antalet resenärer i juni. Under de värsta dagarna i april rörde sig antalet resenärer kring 1 000 per dag. I juni har man sett dagar med över 7 000 resenärer. Under en normal sommardag rör sig cirka 70 000 resenärer på Helsingfors-Vanda flygplats.

Internationella flygningar görs för tillfället från flygplatserna i Helsingfors-Vanda, Åbo och Mariehamn. Inrikesflygningar görs från Vasa, Rovaniemi, Uleåborg, Kuopio och Björneborg.