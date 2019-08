Finansministeriets budgetförslag är ute nu – Folktinget får mera pengar

Nu finns budgetförslaget att läsa på webben.

Finansministeriet har publicerat sitt förslag till nästa års budget. Slutsumman går lös på 57 miljarder euro, och för att lyckas täcka utgifterna föreslår ministeriet att Finland ska låna 2,3 miljarder euro.

Budgeten återspeglar regeringsprogrammet. På onsdagen presenterade finansminister Mika Lintilä (C) budgetförslaget. I förslaget håller regeringen fast vid sitt mål att höja sysselsättningen till 75 procent.

– Det är inte fråga om några drastiska förändringar. Vi vill hålla fast vid regeringsprogrammet för att ge förutsägbarhet, säger Lintilä.

Att sysselsättningen ökar är dessutom en nödvändighet för att budgeten ska hålla. Flera ekonomer påpekar i en intervju till Helsingin Sanomat att det ekonomiska läget har försämrats sedan regeringsförhandlingarna, och att ministeriet borde ha beaktat det i sitt budgetförslag.

Nästa år blir bensinen enligt Skattebetalarnas Centralförbund uträkningar cirka 6,5 cent dyrare per liter. Det skulle innebära cirka 80 euro i tilläggsutgifter för någon som kör cirka 20 000 kilometer per år. Cigarrettasken blir också dyrare: enligt uträkningen blir en ask 0,45 cent dyrare. Och sötade läskedrycker blir 10 cent dyrare per 1,5 liter.

Enligt budgetförslaget kommer regeringen att höja partistödet från 29 miljoner euro till 35 miljoner euro. Under Juha Sipiläs (C) regeringsperiod sänktes partistödet till den nuvarande nivån. Också riksdagsassistenter får mer i understöd. Deras anslag stiger från 3,6 miljoner euro till 5,1 miljoner euro.

Regeringen reserverar dessutom pengar till tvåspråkighet. Till exempel höjs Folktingets anslag. Mellan åren 2014 och 2015 fick Folktinget 675 000 euro i anslag, men Sipiläs regering sänkte finansieringen till cirka 575 000 euro. Nu höjer Finansministeriet anslaget till 773 000 euro.

Stödet för den minoritetsspråkiga tidningspressen förblir densamma som i år: 500 000 euro.

Stödet till kommuner stiger med 1,2 miljarder euro, från 8,5 miljoner till 9,6 miljoner.