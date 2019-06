Finansministeriet: Offentliga skulden börjar öka igen

Avtagande tillväxt och höjda löner börjar gradvis dämpa ökningen av antalet sysselsatta, spår Finansministeriet, som väntar sig att den offentliga skulden börja öka igen.

Konjunkturen har gått in i en mogen fas, vilket betyder att den ekonomiska tillväxten fortsätter, men i en långsammare takt än tidigare. Det förutspår Finansministeriet i sin färska prognos. Tillväxtförväntningarna för i år skruvas ner en aning, från 1,7 procent i förra prognosen till 1,6 procent nu. För 2020 väntas en bnp-tillväxt på 1,2 procent och året därpå 1,1 procent. På medellång sikt, under 2022–2023, väntas tillväxten att mattas av till under 1 procent.

Under prognosperioden fram till 2023 stiger sysselsättningsgraden som högst till 73,5 procent. Den lägsta arbetslösheten, 6,2 procent, infaller 2021 och ökar sedan en aning. Den avtagande tillväxten i kombination med löneförhöjningar börjar gradvis dämpa ökningen av antalet sysselsatta, heter det i prognosen.

– En snabbare tillväxt och högre sysselsättning skulle kräva en kraftig efterfrågan i världsekonomin samt att kostnadsökningen i Finland hålls på en måttlig nivå. Dessutom krävs det effektiva åtgärder för att förbättra matchningen av utbud och efterfrågan på arbete, sänka den strukturella arbetslösheten och aktivera dem som står utanför arbetsmarknaden att söka arbete, säger överdirektören på Finansministeriet Mikko Spolander.

De tre senaste årens goda konjunktur har stärkt Finlands finanser. Enligt ministeriet stärks de offentliga finanserna ännu nästa år, men börjar sedan gradvis försämras. Den offentliga skulden i förhållande till bruttonationalprodukten börjar öka på nytt i början på 2020-talet. Här bidrar ökade utgifter för den åldrande befolkningen.

Finansministeriets prognos beaktar inte de ekonomisk-politiska åtgärder som finns med i regeringsprogrammet.