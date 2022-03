Finansmannen Bill Browder: Här finns Putins miljarder

Vladimir Putins tillgångar i väst har frusits efter det ryska invasionskriget i Ukraina. Men var miljarderna finns är en väl dold hemlighet.Finansmannen Bill Browder, med ett förflutet som världsledande investerare i Ryssland, vet var han skulle börja leta.

– Det är väldigt enkelt. Jag skulle börja med Credit Suisse och sedan gå till UBS, Deutsche Bank och Goldman Sachs. Det är på den nivån, säger Bill Browder.

Och han tvivlar inte en sekund på att de tjänstemän på storbankerna som jobbar med den här typen av transaktioner och upplägg vet vad de håller på med.

– De är fullt inblandade. De har kontakt med oligarkernas företrädare på daglig basis, säger han.

Västländernas beslut att frysa Vladimir Putins och hans oligarkers tillgångar är än så länge bara av symboliskt värde, enligt Browder. Deras pengar förs nämligen ut via bulvaner, vänner och familjemedlemmar.

För att komma åt detta bedriver Browder just nu en lobbykampanj mot G7-ländernas regeringar för att få på plats betydligt hårdare lagstiftning som tvingar fram visselblåsare.

– De finansiella rådgivare som gjort de här uppläggen ute i bankerna måste ses som brottslingar om de inte avslöjar vad de vet. Vi måste skapa motiv för visselblåsare med hot om straff, säger han.

På pappret tjänar Vladimir Putin motsvarigheten till drygt 10 200 euro per månad, rapporterar tidningen The New York Times. Till det kommer vad som påstås vara Putins bysantinska palats vid Svarta havet och lyxjakten Graceful – som också pekats ut som Putins. Graceful, enligt tidningen värd cirka 100 miljoner dollar, ska ha lämnat tysk hamn i riktning mot Ryssland veckorna före invasionen av Ukraina.

Men i själva verket är Putin en av världens allra rikaste, enligt Browder. I klass med Elon Musk eller Jeff Bezos – minst.

Browder gjorde en grov beräkning av Putins förmögenhet inför en senatutfrågning 2017 och kom då fram till att det rörde som om någonstans kring 200 miljarder dollar.

Trots rubelns kollaps och att värdet på depåbevis i ryska bolag som gasbolaget Gazprom och storbanken Sberbank nästan raderats ut på Londonbörsen i veckan räknar Browder med att Putins tillgångar har vuxit de gångna fem åren.

– Vi är långt norr om detta belopp nu, även om jag inte gjort något försök att räkna på det nu, säger han.