Finanschef tar över som vd på Telia

Telias finanschef Christian Luiga tar över som tillförordnad vd och koncernchef efter Johan Dennelind.

Beskedet kommer kort inför vad som väntas bli grönt ljus för Telias köp av Bonnier Broadcasting AB, med bland annat TV4 i portföljen.

På svenska börsen var det försiktigt tummen upp – Telia-aktien steg något.

– Jag har fått förtroendet att fortsätta leda bolaget tills en ny koncernchef är på plats, säger Christian Luiga till TT.

Förutom Bonnieraffären är de största utmaningarna just nu för Telia att nå målet om att sänka kostnaderna med 2 procent per år under tre års tid, och att nå målet om ett kassaflöde på 12 miljarder kronor 2019, enligt Luiga.

– Jag ska fortsätta på den inslagna strategin och verkställa den. Det blir ju normalt sett mer fokus på exekvering än något annat när man är en tillförordnad vd, säger han.

Valet av Luiga som tillförordnad Teliachef får även tummen upp av bedömare.

– Han är välbekant både för bolaget och investerare. Han är detaljkunnig och det är uppenbarligen någon som kan bolaget väldigt väl och har bra koll på siffrorna, säger Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SEB.

Han påminner om att målet om lägre omkostnader är ett nettomål. Det innebär att det inte kan läggas nya kostnader ovanpå de gamla och att inflationen ska räknas av.

– Det är ett ganska tufft mål, samtidigt som vi försöker växla upp på intäktssidan, säger han.

Lägre kostnader kan kräva nya personalminskningar, enligt Luiga.

– Vi har redan haft ett antal sådana annonseringar i år. Så sent som för någon vecka sedan gick vi ut i Stockholm och Sverige med personalneddragningar, vilket är tuffa besked, säger Luiga.

Han tillägger att det handlar om resursneddragningar och att det i många fall handlar om konsultuppdrag som tas bort.

– Vi kommer att behöva effektivisera oss för att nå det här målet. Då kommer resurser behöva minska, säger Luiga.

Esbjörn Lundevall på SEB är inte särskilt imponerad av de finansiella målen.

– Man kan konstatera att de har en högre kostnadsnivå än andra jämförbara bolag och konkurrenter. Det blir ingen förändring i och med hans tillträde, det blir detsamma efter vd-bytet, säger han.

Luiga tillägger att han hoppas att Telia får Bonnier Broadcasting-affären på plats under andra halvåret. Men han vill inte sia om hur EU:s konkurrensprövning slutar, trots att det inte kommit några invändningar från EU:s sida efter det att Telia presenterat de åtgärder man planerar att vidta för att undanröja eventuella konkurrenshinder.

Luiga beskriver affären som viktig för Telia, eftersom den stärker bolagets position i gränslandet mellan media och kommunikation. Bland bedömare råder det delade meningar om värdet av Bonnieraffären.

– Det han har att göra just nu är att följa den utstakade vägen med förvärvet av Bonnier. Han har inte mycket annat val än att baxa hem den affären och göra det bästa av det. Det är ju ett arv han får från Dennelind, säger Sverre Linton, chefsjurist på Aktiespararna,

Linton frågar sig även vad plan B är om Bonnieraffären spricker.