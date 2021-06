Finalen i ishockey-VM slog tittarrekord – årets mest sedda program

Ishockey-VM har intresserat finländarna stort. Söndagskvällens finalmatch fick omkring 3 miljoner finländare att bänka sig i tv-soffan.

Finalmatchen i världsmästerskapen i ishockey slog tittarrekord i Finland på söndagskvällen.

Enligt MTV3 som visade matchen blev finalen årets hittills mest sedda sändning. Dessutom blev den också den match i ishockey-VM som genom tiderna setts av näst flest tittare.

I medeltal nådde matchen en tittarsiffra på nästan 2,3 miljoner. Totalt följde omkring 3 miljoner finländare med matchen.

Också de tidigare matcherna under VM-turneringen har väckt stort intresse i Finland. Under de senaste dryga två veckorna har omkring 4,2 miljoner finländare tagit del av matcherna via tv-sändningarna, vilket motsvarar kring 84 procent av befolkningen.

Lejonen spelade finalmatchen mot Kanada på söndagskvällen. Efter en jämn match slog Kanada Lejonen med 3–2 i förlängning. Finalmatchen spelades i Riga i Lettland.