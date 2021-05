Filippinerna till Kina: "DRA FÖR HELVETE"

Filippinernas utrikesminister verkar nu definitivt ha tröttnat på Kina i en seglivad maktkamp i Sydkinesiska havet. I ordväxlingar på Twitter svär han åt grannlandet, och liknar det vid en skitstövel som raggar på fel person.

"Kina, min vän, hur kan jag formulera detta hövligt?", skriver Teodoro Locsin på engelska på sitt privata konto på Twitter. "Låt mig se... Åh... DRA FÖR HELVETE HÄRIFRÅN ('GET THE FUCK OUT')".

Kina gör anspråk på i stort sett hela Sydkinesiska havet, och beter sig enligt grannländerna ofta aggressivt när fartyg från olika håll möts i området. En tribunal i Haag avvisade 2016 Pekingregimens linje, men oenigheten fortsätter.

På sistone har det varit extra spänt vid Spratly-öarna, även kallade Nansha-öarna, som ligger mellan Filippinerna och Vietnam. Hundratals kinesiska fartyg, officiellt fiskare, har i stora mängder lagt sig vid det omstridda Whitsun-revet, vilket retat upp Filippinerna.

"Vad gör ni med vår vänskap?" skriver Teodoro Locsin vidare. "Ni är som en ful typ som tränger er på en stilig kille som vill vara vänner".

Utrikesministern fortsätter liknelsen med att Kina, med denna ovälkomna uppvaktning, verkar vilja föda fram en ny kinesisk provins. Men han tycker att om ett sådant tvångsäktenskap skulle resultera i någon avkomma blir det snarare "en skitboll och slutet på regimen".

Andra Twitter-användare frågar om Teodoro Locsin verkligen tycker att ett sådant språkbruk är värdigt någon i hans ställning. "Jag får saker gjorda, min poäng är kristallklar", svarar han. "Det vanliga slipade diplomatspråket får ingenting gjort".