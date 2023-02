Olga Feoktistova körde fyra dagar utan rast från krigets Zaporizjzja – nu jobbar hon på Granhultsskolan och lär sig svenska

För exakt ett år sedan, den 24 februari 2022, vaknade Olga Feoktistova av några hårda smällar. Klockan var 04.30 och i hemmet i Zaporizjzja i sydöstra Ukraina sov också barnen Andrii, 15, och Emiliia, 5. I veckor hade Ryssland trappat upp mobiliseringen på andra sidan gränsen och det var inte svårt att förstå vad som hänt: Ryssland hade inlett sitt anfallskrig mot Ukraina.

Olga Feoktistova kastade sig på telefonen och ringde sin man, som jobbade i Finland sedan hösten innan.

– Jag var ensam med barnen och rädd. Min man kunde inte tro sina öron, han hade inte trott att det var möjligt att Ryssland verkligen skulle anfalla. Sedan sa han att jag skulle bunkra extra bensin i bilen, ta barnen och sticka, berättar Feoktistova.

Vi träffas i familjens trivsamma hyreslägenhet i ett trähus i Grankullas idylliska villakvarter. Det är ett stenkast från Feoktistovas arbetsplats, det svenskspråkiga lågstadiet Granhultsskolan. Men vägen hit har varit lång.

Samtidigt som de ryska pansarvagnarna började rulla mot Kiev den där morgonen för ett år sedan packade Feoktistova några väskor, väckte barnen och lastade katt, barn och flera dunkar bensin i bilen. Sedan lämnade de Zaporizjzja som ett av de första ekipagen och styrde mot väst. Bara dagar senare skulle Ryssland ha belägrat kärnkraftverket i samma provins, omringat Mariupol lite längre söderut och försökt omringa Charkiv en bit norrut.

Olga Feoktistovas plan var att köra över gränsen mot Polen utan att stanna på vägen. Många andra tänkte lika, och vägarna var tidvis blockerade av alla som skulle bort. Resan tog därför fyra dagar.

– På ett ställe måste vi lägga om rutten eftersom en bro hade bombats sönder. Alla bilar svängde och vi följde efter. Vi rastade inte en en enda gång utan körde centimeter för centimeter för att komma ut. Barnen sov emellanåt, själv slumrade jag då trafiken stod stilla. Då föraren bakom knackade på rutan körde jag vidare.

Efter flykten från Ukraina vill Olga Feoktistova aldrig köra bil mer om hon kan slippa.

Under bilfärden inföll dotterns femårsdag som hon sett mycket fram emot.

– Jag visste inte hur vi skulle fira. Men vi sjöng i bilen och hon fick presenter jag hunnit köpa innan vi for.

Det var dagar av åksjuka, en missnöjd katt och väldigt lite sömn. Men barnen förstod ännu inte att vara rädda. Då familjen slutligen rullade över gränsen till Polen togs de emot av Feoktistovas man Yaroslav Feoktistov, som åkt ned från Finland för att möta sin familj.

Då släppte anspänningen och Feoktistova kunde ge efter för känslorna.

– Mitt enda mål hade varit att skydda barnen så att de inte skulle bli skadade. Jag var jätterädd förstås, livet hade stannat. Det var en hemsk resa. Sedan dess kör jag inte bil annat än om jag verkligen måste, säger Feoktistova.

Väntade två månader på tillstånd

I Finland hade ukrainarnas förening, Suomen ukrainalaisten yhdistys, under tiden kallat till demonstrationer samma dag som Ryssland rullade över ukrainska gränsen. Redan dagen efter öppnade föreningen ett insamlingscenter för nödhjälp i Södervik i Helsingfors. Chockade landsmän och finländare kanaliserade sin ångest genom donationer och frivilligarbete och de mest handlingskraftiga hyrde en buss eller skåpbil och åkte i väg till polska gränsen mot Ukraina.

Sedan dess har hjälpverksamheten vuxit och föreningen driver nu två hjälpcenter med allt från psykologiskt stöd och förnödenheter till hjälp med att söka jobb, ett center för språkkurser och ett logistikcenter som flyttat ut från Helsingfors innerstad till Korso.

– Nyligen åkte den 44:e långtradaren iväg med nödhjälp till Ukraina. Vår fördel jämfört med internationella aktörer är att vi levererar förnödenheterna direkt till slutdestinationen. Vi har ett nätverk i Ukraina som vi byggt ända sedan 2014. Långtradaren har precis kommit fram till Odessa och nu lossas dieselgeneratorer till ett sjukhus där, säger föreningens ordförande Vassili Goutsoul.

Behovet har inte upphört här hemma heller.

– Behoven är fortfarande stora. En del av de flyktingar som kommit till Finland har kommit alldeles nyligen men också de som varit här längre behöver stöd, information och vägledning till exempel för arbetslivet.

Den första tiden i Finland bodde Olga Feoktistova och familjen i en liten lägenhet som pappa Yaroslav Feoktistov hyrde i Esbo. Det var trångt men familjen var lycklig över att vara tillsammans och finländarna var välkomnande och hjälpsamma, säger Olga Feoktistova.

Så fort det blev möjligt ansökte hon och barnen om tillfälligt skydd i Finland, enligt det snabbförfarande som EU beslutade om. Under hela det år som gått har över 50 000 ukrainare sökt tillfälligt skydd i Finland. Det är drygt en halv procent av de 8 miljoner som hittills beräknas ha flytt kriget.

– Vi fick vänta ungefär två månader på våra beslut om tillfälligt skydd. Under den tiden kunde vi inte göra något, sedan tog allt pappersjobb mycket tid. Det var väldigt komplicerat, säger Olga Feoktistova.

Under tiden deltog de i verksamhet som ordnades av frivilliga i Kyrkslätt och Esbo.

– I hjälpcentret i Kyrkslätt dit folk donerade saker fanns hudkräm och parfym. Det var sådant som hört till vardagen men som jag inte använt sedan flykten. Det gav plötsligt en känsla av att det fanns en väg tillbaka till ett vanligt liv. Det var som en frisk fläkt.

Under sommaren ordnade församlingen i Esbo en övernattning i en stuga vid en sjö för de ukrainska flyktingarna. Också det gav känslan av att livet återvänder.

Svenskan lättare

I Ukraina har Olga Feoktistova arbetat som engelsklärare, och det är det hon har en universitetsutbildning för. Redan förra våren lyckades hon få ett kort jobb som lärare i en skola som tagit emot många ukrainska barn, och under sommaren arbetade hon på ett sommarläger.

– Då jobbet tog slut visste jag att jag vill vara lärare här. Vi hade insett att vi ville stanna i Finland. Att det inte finns ett bra liv i Ukraina inom någon nära framtid. Vi hade ändå haft planer på att flytta hit, bara inte så här snart, säger Feoktistova.

För att kunna få ett lärarjobb och stanna i Finland har Olga Feoktistova därför föresatt sig att lära sig landets språk – och efter bara några månader flyter svenskan redan på lika bra eller bättre än för många finländare.

– Jag hittade ett program för integration på svenska för lärare inom skola och småbarnspedagogik vid Helsingfors Arbis, och där har jag studerat sedan oktober. Men på TE-centralen tyckte de inte att jag skulle gå den svenska integrationskursen. De undrade varför jag ville gå en kurs på svenska då alla talar finska, säger Feoktistova.

Men hon stod på sig – och är nöjd.

– Svenskan är lättare och jag vet att jag får jobb i framtiden.

Kursen är intensiv med fem timmar språkundervisning alla dagar till en början, och sedan också två dagar praktik per vecka. Dessutom läser Feoktistova frivilligt finska på lördagarna, precis som dottern. Hon går på finskt dagis och sonen i finsk skola – för att ha fler möjligheter i framtiden säger Feoktistova.

Tre veckor har familjen hunnit bo i huset i Grankullas villakvarter och de stortrivs.

Men hur gick det till då Olga Feoktistova började jobba på Granhultsskolan i Grankulla? Så här var det:

– En dag då jag kom från kursen såg jag en grupp barn i skolåldern som gick tillsammans med en mor- eller farförälder och pratade svenska. Jag tänkte att jag borde fråga honom om vilken skola barnen går i. Så jag frågade, på svenska, och berättade allt jag kunde.

Han ringde upp en lärare, kontaktuppgifter utväxlades och följande dag ringde rektorn och bjöd in Feoktistova.

På den vägen är det. För tillfället har Feoktistova en tidsbunden anställning som assistent och jobbar också särskilt med de ukrainska eleverna. För att jobba som engelsklärare i framtiden behöver hon ändå komplettera sin examen.

– Men först ska jag lära mig svenska.

Släktingarna kvar i Ukraina

Olga Feoktistovas familj hör till den grupp av ukrainska flyktingar som lyckats få in en fot i arbetslivet och planerar för en framtid i Finland. De trivs bra, säger Feoktistova, och har blivit varmt välkomnade. Också sonen är nöjd över att vara i Finland och sportar varje dag efter skolan.

För alla är det inte så. Vassili Goutsoul på ukrainarnas förening säger att man grovt taget kan dela in dem som kommit i tre grupper. Förutom de som planerar att stanna finns de som vill åka tillbaka eller redan gjort det och de som är chockade och förvirrade och inte vet vad de ska göra med sina liv.

Och fler kommer an efter. Hjälpbehovet har inte avtagit, vare sig i Finland eller Ukraina – och som tur inte heller hjälpviljan säger Goutsoul.

Han kan inte nog tacka den finska responsen, också på samhällelig nivå. Föreningen har bland annat fått bidrag från Helsingfors stad och finansiering från Stea för två år framåt.

– I december och januari fick vi in rekordmycket donationer. Företag donerar sådant som mat och hygienartiklar, och dessutom samlar vi in pengar. Med de pengar vi samlar in kan vi köpa till exempel generatorer. Våra städer bombas alla dagar, många har förlorat sina hem och det är kallt. Situationen är verkligt illa, ukrainarna behöver oss.

Också från huset i Grankulla är kontakterna till Ukraina täta och hjälpinsatser pågår hela tiden. Olga Feoktistovas bror strider vid fronten och hennes pappa har flyttat in i huset i Zaporizjzja, medan mannens föräldrar är fast i de ockuperade områdena i öster. Det är tungt; med mannens föräldrar är kommunikationen knapphändig, på grund av rädsla och dåliga förbindelser.

– Med min bror talar jag alla dagar, jag är väldigt orolig. Då jag läser nyheterna ringer jag honom och han säger att det är ok, sedan kan jag fortsätta med min dag. Han kan inte berätta var han är, men jag frågar vad han behöver och så skickar jag det. Han ber inte om mat men jag skickar det ändå, säger Feoktistova.

Nyligen lastade familjen en bil full med förnödenheter till Ukraina.

– Det är en vän som köpt bilar till armén, och finländarna hämtade utrustning som vi lastade i bilen: sovsäckar, yllesockor, mediciner, pannlampor, mat ... Sedan skickade vi i väg alltihopa. Nu är bilen i Ukraina och vi väntar på att sakerna ska delas ut.

Ett undsättningsförsök för att ta en av sonens vänner till Finland från ockuperat område misslyckades ändå precis. Han kunde inte resa västerut och hade varit tvungen att ta vägen genom Ryssland. Det hade inneburit för stora risker för en minderårig.

Olga Feoktistova säger att hon och familjen har det bra. De trivs där de är och ser själva med tillförsikt på framtiden.

– Vi gråter inte längre. Men vi läser nyheter varje dag och vi skickar pengar och hjälp till dem som är kvar. De berättar att läget är väldigt svårt. Alla tror på seger men priset är väldigt högt och många dör, säger Olga Feoktistova.

