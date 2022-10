Rör inte mitt tryffelsvin!

(USA 2021) Efter succédokumentären Tryffeljägarna från Piemonte kommer Michael Sarnoskis Pig. Nicolas Cage gör än en gång en topprestation som en enstöring som trivs bäst i skogen med sitt tryffelsvin som enda sällskap. Men så förs galten en dag bort under våldsamma omständigheter. Orsak nog att tillsammans med sin största kund, lyxliraren Alex Wolff, sätta kurs på Portland där tryffelsvinet torde finnas. Samtidigt får tittaren en inblick i Cages karaktärs förflutna, ett sorgligt kapitel med kopplingar till restaurangvärldens toppskikt. När Cage inte läxar upp köksmästare som sålt sin själ, ställer han sig själv vid spisen i en film om sorg, skuld och försoning. Gripande och otippat är det, komplett med en Nicolas Cage som ser ut som om han skulle ha krockat med en långtradare. Viaplay

(USA 1938) En av de bästa screwballkomedierna, där Cary Grants paleontolog krockar med Katharine Hepburns societetsskönhet, ägare till en hund som hugger tänderna i ett ovärderligt brontosaurusben. Därtill får Grants tankspridda professor med myndigheter och potentiella mecenater att göra. Hans vägar korsas också av en leopard som lystrar till namnet Baby. Det är fråga om en hejdlöst inspirerad sak där de verbala spetsfundigheterna avlöser varandra. Till det kommer de manligt-kvinnliga rallarsvingarna, ett könens krig som karakteriserar den amerikanska screwballtraditionen. Räkna med ett högt tempo och vändningar som trotsar all beskrivning. I regi av Howard Hawks, den amerikanska filmens kanske mest mångsidiga regissör. Yle Teema lördag 1.10. kl. 21.05–22.43