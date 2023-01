Yle: Flera lik kan finnas på Erstans botten – polisen förbereder utredningar

Centralkriminalpolisen överväger att utreda vad som finns på botten av Erstan i Åbolands skärgård, rapporterar Yle Uutiset.

Anledningen är att man i samband med två skilda brottsutredningar hittat två lik. De båda fallen har över 20 år på nacken men liken har hittats först på senare år. Nu vill polisen utreda flera objekt som inte hör hemma i havet som man hittade under de två brottsutredningarna.

Bland de här objekten kan det också finnas lik, skriver Yle Uutiset.

Polisen Risto Lohi bekräftar att Centralkriminalpolisen jobbar med ärendet.

– Centralkriminalpolisen fortsätter utreda saken tillsammans med andra myndigheter i den mån som man under tidigare kartläggningar lokaliserat objekt som kunde kopplas till avlidna på vattenområdet.

Erstan är ett område med livlig trafik under stora delar av året. Färjorna mellan Åbo och Stockholm trafikerar där och under åren har tiotals människor försvunnit under resorna.

År 2021 dök polisen efter juristen Ilpo Hämäläinen som försvann år 1994. Innan dyken kartlades över trettio platser som ansågs vara intressanta för utredningen. Härmäläinens kropp hittades efter flera dyk. Redan under det första dyket hittades en försvunnen mans kropp. Mannen försvann 1979, men i det fallet misstänker polisen ändå inget brott. Eftersom kroppen som var central för utredningen hittades slutade polisen granska de övriga föremålen. Majoriteten av de 32 objekten har ändå inte undersökts än, skriver Yle.