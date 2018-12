Festduka för nyår med jul och natur

Släng inte julens presentpapper och snören – använd dem för att pynta nyårsbordet. Det är trendigt att låta linneduken vara skrynklig och att plocka in saker från naturen att smycka med. Murgröna, julros och mossa är dekorativt. Bild: Pontus Lundahl/TT

Släng inte papper och paketsnören från julafton. Förvandla dem till fina dekorationer på nyårsbordet i stället. Med vackra detaljer från naturen som komplement har du årets trendigaste dukning.

När alla julklappar är öppnade och chokladasken tömd kan lugnet lägga sig. Om det inte vore för havet av presentpapper, kartonger och glansiga snören. Men ta det med ro – i stället för att knöla ned alltsammans i soporna kan de bli till fina dekorationer på nyårsaftonens middagsbord.

Lina Eriksson är grafisk formgivare och frilansande festarrangör. Hennes intresse för inredning och dekorationer går att följa på bloggen "Lina by the bay". Hennes signum är att plocka in naturen i allt hon skapar – även så här års.

– Nu finns det massor av passande saker att ta in från naturen och dekorera med. På varje promenad tar jag med mig en liten knipsare och plockar vackra grenar, nyponkvistar och ogräsväxter som fortfarande står kvar ute. Kottar och näver som ligger på marken är också roligt att använda.

Av gammalt inslagspapper, snören och julgranskulor skapar hon girlanger, placeringskort och prydnader som får samsas med naturfynden på festbordet.

När hon dukar till fest är det känslan av hemtrevnad hon vill åt. För att uppnå det behövs en röd tråd i dukningen som sätter tonen och som man följer, helst redan när man skickar ut inbjudan.

– Det kan vara en färg eller ett material. Om man har ett tema är det lättare att välja prylar. Jag brukar alltid rota hemma eller återbruka något så att man inte behöver köpa nya saker.

Hon tycker att vi generellt lägger för lite tid på att göra fint på bordet. Hon förespråkar att vi tar ut svängarna vid dukningen, eftersom det är ett enkelt sätt att skapa feststämning. Eriksson har flera knep för att göra det fint med enkla medel:

– De flesta har någon överbliven rulle med tapet eller presentpapper. Det är jättefint att rulla ut på bordet som en duk. Är det enfärgat kan det vara roligt att lägga ut pennor så folk får rita mellan rätterna.

Ett annat tips är att återanvända tomflaskor och burkar av glas.

– Det är jätteläckert att använda många åt gången, stoppa ned en blomma i vardera och sprida ut vaserna utmed bordet. Det ser maffigt ut.

Att göra egna placeringskort tillför också något extra till bjudningen. Det blir ett perfekt tillfälle att para ihop personer i vänkretsen som inte känner varandra så bra ännu.

– Skriv enkla namnetiketter men addera en kvist, sten eller gren och knyt fast den runt. Det blir garanterat uppskattat. Att dessutom lägga en liten gåva vid varje stol, som ett tuggummipaket, en ballong eller en klubba blir ett naturligt samtalsämne och en isbrytare gästerna emellan, säger Lina.

Liselotte Forslin är matstylist och bloggar på alltommat.se. Hon är expert på att presentera mat på ett vackert sätt – då ingår förstås dukning. Nyårsafton är ett festtillfälle som man bör satsa lite extra på. Efter julens alla bufféer är det härligt att köra på en klassisk bordsservering. När gästerna kommer är det fint om bordet är komplett dukat.

– Det är vackert att presentera en obruten taft med alla tallrikar och glas utplacerade. Ställ ut stora tallrikar som får fungera som underlägg och servera maten på en något mindre.

Gräv i skåpen hemma och ta de största eller köp några billiga på loppis.

– Det är också fint att använda träunderlägg – alltså sådana som ser ut som en tunn stubbe. Att plocka in naturen i dukningen är helt rätt just nu.

En skrynklig, mjukt tvättad linneduk på bordet och dekorationer med kvistar, kottar eller blommor ger en fin effekt.

– Det är en trend som hållit i sig länge nu. Till nyår vill många ha lite glitter och glamour till festen, då kan det vara fint att spreja ett par blad eller kottar med guldfärg.

Liselotte Forslin gillar kvistar av lärkträ. Det är ett barrträd som tappar barren på vintern, men behåller sina små kottar som sitter kvar som ett pärlband på grenarna. De är jättefina att lägga som en girlang på bordet.