Fennovoima får ny kritik för bristande säkerhet

En otillräcklig säkerhetskultur hos Fennovoima och högsta ledningens bristande engagemang i de verksamhetsmodeller som finns inom kärnbranschen oroar Strålsäkerhetscentralen Stuk.

I sin rapport från början av veckan skriver centralen att det bristande engagemanget bland personer i nyckelställning innebär att planering, implementering och förutsägbarhet blir lidande vid Fennovoimas kärnkraftverksprojekt i Pyhäjoki.

– Vi vet att vi har ett behov av att utveckla säkerhetskulturen och att ledningens agerande spelar en central roll i den utvecklingen, säger Fennovoimas vd Toni Hemminki.

Han konstaterar att stora resurser just nu läggs ner på att planera utvecklingsbehoven inom säkerhetskulturen. Resultaten kommer snart att synas lovar han, men påpekar samtidigt att kulturella förändringar i allmänhet sker under en längre tidsperiod.

– Förutsägbarheten blir bättre bara vi får en uppdaterad tidtabell av vår partner som ska leverera kraftverket, säger Hemminki.

Så sent som i våras meddelade Fennovoima att bolaget fått de flesta av de dokument som krävs för att lämna in ansökan om att få börja bygga det nya kärnkraftverket på Hanhikiviudden av byggherren Rosatom. På Fennovoima ville man då försäkra sig om att allt är i sin ordning och strävade efter att gå igenom pappren minutiöst.

– Vi strävar efter att lämna in färdiga helheter till Stuk och hoppas få in alla papper under sommaren. Siktet är fortfarande inställt på att få byggnadstillståndet i slutet av 2019, sade projektdirektör Minna Forsström i våras.

När en uppdatering av den tidtabellen kommer kan vd Hemminki inte svara på just nu. Han konstaterar att det är Rosatom som levererar kraftverket och att det är det ryska bolagets sak att ge en uppskattning om tidtabellen.

– Vi har bett om en ny uppskattning inom loppet av innevarande år, i projekt av den här storleksklassen går det inte att ändra på tidtabeller över en natt. Det är viktigare att planeringsarbetet får ta den tid det tar än att räkna månader, säger vd.

Hemminki konstaterar också att allt det planringsmaterial som lämnas till Stuk ska fylla de finländska kraven, det är själva grunden för byggnadstillståndet.

I sin färska rapport konstaterar Stuk ändå att de analyser centralen hittills fått in till stor del är baserade på referenskärnkraftverket Leningrad-2 utanför S:t Petersburg och att vissa ändringar gjorts för Fennovoimas del. Något planeringsmaterial för specifikt för kraftverket eller systemen i Hanhikivi finns inte att jämföra med. Leningrad-2 har precis tagits i drift.

Toni Hemminki understryker att kärnkraftverket utanför S:t Petersburg i grunden är väldigt likt det som planeras i Hanhikivi. Men för att fylla de finländska kraven behövs också sådant material som de ryska myndigheterna inte kräver. Att färdigställa det materialet har tagit längre tid än ursprungligen beräknar för Rosatom.

– Det goda är att vi nu går mot ett mer detaljerat planeringsmaterial, något som är bekantare för den ryska parten. Vi har redan fått största delen av det materialet för genomläsning, men det tar tid att färdigställa det, säger Hemminki.

Att Fennovoimas kärnkraftverk ligger efter sin ursprungliga tidtabell har också noterats på hög politisk nivå. När Rysslands premiärminister Dimitrij Medvedev förra vecka besökte Finland uppmanade han vid sitt möte med statsminister Juha Sipilä (C) parterna att påskynda processen så att byggnadsarbetet kan komma i gång.

Det som krävs är en samsyn på säkerhetskulturen och på vilka åtgärder som krävs för att möta Stuks krav. Enligt Hemminki är arbetsfördelningen den att Rosatom svarar för de frågor som gäller kraftverkstekniken, medan Fennovoima ansvarar för utvecklingen av sin egen verksamhet. Och till den utvecklingen hör bland annat utbildningar i säkerhet och ledarskap.

Det är statsrådet som ska bevilja Fennovoima byggnadstillstånd och det tillståndet beviljas på en föredragning från Näringsministeriet. På ministeriet efterlyser man en samsyn om tidtabellen mellan Fennovoima och Rosatom under höstens lopp.

Fennovoima meddelade för några veckor sedan att man nu också börjar bygga en administrationsbyggnad i anslutning till det planerade kraftverket i Pyhäjoki. I dag ligger huvuddelen av de administrativa funktionerna i Helsingfors. Stuk påpekar att tidigare erfarenheter av den här typen av flyttningar visar att de kan stöta på svårigheter. Därför kräver centralen en utomstående utvärdering av flyttningens säkerhetskonsekvenser.