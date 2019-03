Feminister demonstrerar i Helsingfors centrum – följ med live

Den internationella kvinnodagen till ära ordnas en feministisk demonstration för kvinnors frigörelse och mot förtryck i Helsingfors.

Demonstrationen Equality for all inleds framför Riksdagshuset klockan 15. Marschen går sedan via Narinkens torg i Kampen till Björnparken i Berghäll.

"Vi måste kämpa för kvinnors frigörelse överallt och bygga upp en organiserad rörelse för att stoppa sexism, dess orsaker och alla former av förtryck och våld" lyder arrangörernas pressmeddelande.

Arrangörerna bakom demonstrationen är de ideella organisationerna FemF, Astra och NFY - Suomen nais- ja feministifilosofien yhdistys samt La colectiva. Demonstrationen är politiskt obunden.