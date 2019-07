Femfaldig Premier League-vinnare lägger av

Den franska veteranen Patrice Evra meddelar om att spelarkarriären nu är över.

I en intervju med italienska Gazzetta dello Sport bekräftar Patrice Evra att spelarkarriären är slut. Fransmannen spelade senast för West Ham United i Premier League våren 2018, men har vari kontraktslös sedan dess.

– Spelarkarriären är officiellt över. Jag började träna för UEFA B-tränarlicens år 2013 och vill nu slutföra det och därefter skaffa A-licensen, säger Evra till den italienska tidningen.

Evra började sin karriär i Frankrike, men allmänheten minns Patrice Evra bäst från tiden då han hörde till stommen i Manchester United under klubbens storhetstid under det tidiga 2000-talet. Då vann man med ledning av Sir Alex Ferguson hela fem Premier League-mästerskap och Champions League säsongen 2007-2008. Vänsterbacken gjorde hela 273 ligamatcher för United under nio säsonger.

Efter sejouren i Manchester flyttade Evra till den italienska storklubben Juventus, med vilka han vann Serie A två gånger.

Evra var också ett bekant ansikte i det franska landslaget. Han spelade 81 landskamper för Les Bleus.