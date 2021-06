I sin verklighetsbaserade antologi skildrar Steve McQueen det karibiska samhället i London från slutet av sextiotalet till åttiotalet. Det handlar om strukturell rasism och klass men sjuder av livsglädje, glöder av färg, och musik och dans är vapen i revolutionen.

"So if you are the big tree, we are the small axe, ready to cut you down" Bob Marley Fjolårets stora filmupplevelse var Small axe som jag, liksom de flesta andra, var...