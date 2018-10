Fem blåvita löften att hålla ögonen på i NHL – Stubb tror att Borgström blir stort utropstecken

Blåvita hockeyvänner gör klokt i att följa med Miro Heiskanen i Dallas och Jesperi Kotkaniemi i Montreal då NHL-säsongen startar. Talangscouten Göran Stubb tror stenhårt på Henrik Borgströms chanser att slå igenom i Florida. – Han kan göra vad som helst med pucken, säger Stubb.

Träningssäsongen har gett ett klart besked: återväxten inom den finländska ishockeyn är stark. Många unga blåvita spelare har visat framfötterna och knackar på dörren till NHL.

Vem lönar det sig att följa med extra noga? SPT och Göran Stubb, Europachef för NHL Central Scouting, listar fem unga och spännande blåvita lirare med stor potential.

Det stora försvarslöftet draftades som trea i fjol och var direkt nära att ta en plats i Dallas. En hjärnskakning stoppade ändå Heiskanen, som stannade i HIFK.

– Det var HIFK:s lycka, säger Stubb.

Heiskanen var suverän i HIFK och var hockeyligans kanske bästa back. Han gjorde hela 23 poäng på 30 matcher i grundserien och fortsatte den stabila poängproduktionen i slutspelet.

Samtidigt slog Heiskanen igenom i landslaget. Han glänste i Karjalaturneringen och spelade i OS och VM. Dessutom var Heiskanen en del av JVM-laget.

Nu är 19-åringen redo att ta NHL med storm. Heiskanen har bland annat spelat tillsammans med landsmannen Julius Honka i träningsmatcherna och förväntas hålla till i NHL hela säsongen. Stubb tror att Heiskanen har både huvud och färdigheter för att slå igenom.

– Han behöver inte förbättra något speciellt utan bara vara sig själv. Heiskanen har en fantastisk speluppfattning och är en oerhört duktig skridskoåkare.

Jesperi Kotkaniemi NHL-draftades i somras som trea. Den 18-åriga centern har övertygat stort i träningsmatcherna och visat att han redan håller NHL-klass. Att Kotkaniemi inleder säsongen med Montreal är spikat.

Om Kotkaniemi spelar i premiären mot Toronto – vilket han med största sannolikhet gör – blir han den första 2000-födda spelaren i NHL. Vad är det som gör Kotkaniemi så bra?

– Han är en naturbegåvning som har en medfödd speluppfattning. Han är alltid på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Det finns ändå en risk för att sejouren i Nordamerika blir nio matcher lång den här gången. Om Kotkaniemi spelar tio matcher räknas det enligt NHL:s kollektivavtal som en hel säsong. I så fall skulle han slippa sitt nykomlingsavtal snabbare.

Men det vore ingen katastrof. Stubb tror att spel hemma i Ässät vore bra för Kotkaniemis utveckling.

– Mycket beror på inledningen i NHL. Om Kotkaniemi gör tre eller fyra mål i början av säsongen stannar han i Montreal. Man kan prata om en massa saker, men allt avgörs på isen.

Kotkaniemi har bara hunnit spela en säsong på seniornivå. Förra säsongen gjorde han 29 poäng på 57 grundseriematcher för Ässät.

Den 19-åriga yttern Kristian Vesalainen har redan många medaljer i prisskåpet. Han blev både SHL- och CHL-mästare med Frölunda och lyfte den finländska ligapokalen med Kärpät i våras. Vesalainen spelade ändå största delen av säsongen i HPK och snittade nästan en poäng per match i ligan.

Nu balanserar Vesalainen på gränsen mellan Winnipeg Jets och AHL. Det som talar mot spel i NHL är att Winnipeg har en högklassig trupp som slåss om Stanley Cup-pokalen. Till Vesalainens fördel hör att Winnipeg har goda erfarenheter av finländska spelare.

– Teppo Numminen och Teemu Selänne banade vägen och nu har Winnipeg Patrik Laine. Lagledningen gillar finländare och Vesalainen kommer att spela i NHL i år, säger Stubb.

– Han är storväxt (192 centimeter lång), en bra åkare och vass målgörare. Han har alla verktyg för att bli en NHL-spelare.

Juniorvärldsmästaren Roope Hintz har redan hunnit fylla 21 år och har skyndat långsamt mot toppen. Efter två säsonger i Ilves ligalag och lika många i HIFK flyttade Hintz till Nordamerika hösten 2017.

Förra säsongen spelade Hintz – som draftades av Dallas i den andra rundan 2015 – 70 matcher för Texas Stars och gjorde poäng i varannan match.

Nu väntar de första trevande stegen i NHL med Dallas Stars. Hintz har imponerat under försäsongen och har till och med spelat som förstacenter i träningsmatcher. Mot Minnesota Wild stod Hintz för poängen 1+1. Dallas kapten Jamie Benn har sagt att finländaren är redo för NHL. Stubb är inne på samma linje.

– Hintz är en mycket skicklig spelare och utvecklingen har gått i rätt riktning sedan flytten från Finland, säger Stubb.

Stubb har också tidigare talat sig varm för Henrik Borgström, som ratades av Jokerit som C-junior och blommade ut i rivalen HIFK. Borgström har flugit under radarn i Finland och spelat universitetshockey i USA de senaste säsongerna. Förra säsongen snittade Borgström över en poäng per match i University of Denver.

I våras kallades den talangfulla centern upp till Florida och fick speltid i fyra matcher. Nu tror Stubb att Borgström är redo för sitt stora genombrott i NHL. I träningsmatcherna har 21-åringen fått rejält med ansvar.

– Borgström är en naturbegåvning och en otroligt skicklig spelare. Han är en härlig kille att kolla på och kan dribbla igenom vilket försvar som helst. Jag tror att han kommer att få en mer än hyfsad roll i Florida, säger Stubb.

Ett namn lyser med sin frånvaro på listan: Eeli Tolvanen. Vid det här laget i fjol hade Tolvanen redan hunnit stå för två hattrick i Jokerit och fått hela Hockeyfinland att gapa.

Tolvanen avslutade den fullständiga succésäsongen med att göra nio poäng på fem matcher i OS och en poäng per match i VM. Han spelade också tre NHL-matcher för Nashville utan att göra poäng.

Den 19-åriga skarpskytten hade förväntat sig att inleda säsongen i Nashville – men förpassades till AHL och Milwaukee Admirals. Beskedet kom som en smärre chock för Tolvanen, som inte fick någon ordentlig förklaring av klubben. Stubb tror att den unga anfallaren snabbt återvänder till NHL.

– Det är något internt som står bakom beslutet. Nashville kanske räknar med att han får mer istid i AHL. Amerikaner har en konstig inställning till att européer måste öva att spela i liten rink för att vänja sig.

NHL-säsongen kör i gång natten till torsdag med fyra matcher. Washington Capitals är regerande mästare.