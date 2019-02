Elbilar skulle kunna betala skatt per kilometer, kontrollavläsning vid besiktning och försäljning.

Jag läste Kari Tallbergs insändare (HBL Debatt 4.2) och hittade tyvärr många felaktiga antaganden, som naturligtvis leder till helt fel slutsatser angående elbilars viabilitet. Han börjar med att påstå att hybridbilar skulle vara olönsamma för biltillverkare och antyder sedan mellan raderna att biltillverkare säljer sina elbilar med förlust. Det kan hända att somliga gör det en stund för att komma in på marknaden och till exempel Carb-utsläppshandeln i USA uppmuntrar till det, men bland annat Tesla och Nissan gör vinst på sina elbilar. Och Toyota säljer verkligen inte sina hybridbilar på förlust.

Tallberg går in på att Tesla skulle sluta med sin förmånligare modell, Model 3. Ingenting kan vara längre från sanningen. Tesla började tillverka modellen 2017 med blygsamma 1 764 sålda, men i fjol var de redan uppe i 146 055 bilar (Wikipedia: Tesla Model 3). Beräknad vinst per såld bil är över 20 procent (electrec.co). Inte underligt att Tesla har gjort ett helt hyfsat resultat de två senaste kvartalen. Tillverkningen räknas öka till cirka 6 000 bilar per vecka (över 300 000 per år) i år. En ny bilfabrik grundas för tillfället i Kina, vilket kommer att höja produktionskapaciteten till över 10 000 bilar i veckan (över 500 000 per år) någon gång 2020–2021.

Medelinkomsten, som Tallberg använder, ger ingen bra bild på dyra bilars åtgång. Mercedes-Benz borde enligt hans funderingar vara i konkurs för länge sedan. För att ens få någon bild på köpkraften måste man se på medianinkomsten, som delar löntagarna 50-50. Men ännu har vi inte en bild på hur mycket dyra bilar som kan säljas. Medianinkomsten för heltidsanställda 2017 var cirka 34 000 euro (Statistikcentralen) vilket betyder att en miljon finländare har högre inkomster än detta.

Utan att dyka djupare i statistiken, eller fundera på medianinkomsten för familjer, kan man lätt konstatera, utifrån lönefördelningen som Statistikcentralen erbjuder, att det finns många finländare som har råd med dyra bilar vilket syns på våra vägar. Nu gäller det bara att styra denna grupp att köpa en "dyr" elbil i stället för en som går på fossilt bränsle. Så småningom kommer priset på batterierna att komma ner, vilket i sin tur gör att en allt större andel av befolkningen, som behöver bil, kommer att kunna köpa en elbil.

Efter hand kommer begagnade elbilar ut på marknaden och om 15-20 år kommer dessa också att kunna köpas för en struntsumma. Batterierna håller trots allt bra om de tillverkas enligt konstens alla regler. Tesla Model S beräknas ha i medeltal 80 procent av batteriet kvar efter 800 000 km (cleantechnica.com). Hur mycket måste bytas ut på en fossil bil efter samma sträcka?

Infrastrukturen som krävs för elbilar kommer småningom att ersätta den som finns till för fossila bilar. Ingen himlar med ögonen över priset när en bensinmack byggs eller renoveras. Superladdare kommer att byggas efter hand och betalas ur vinsten som operatorn gör när bilar laddas där, helt på samma sätt som bensinmackens kostnader kommer ur vinsten på sålt bränsle. Det fina med elbilarna är att de som bor i småhus eller liknande kan ladda sin elbil under natten ur ett vanligt eluttag utan tilläggsinvesteringar eller med en snabbladdare som kostar cirka 600 euro plus installation. Inget behov att ta omvägar via bensinmacken för att stå och huttra i snålblåsten medan man tankar.

Beskattningen måste kanske i något skede tänkas om. Bilisterna har betalat en oproportionerligt stor summa i form av bränsleacciser. Jag ser dock accisen som en miljöskatt; det är trots allt inte precis någon frisk havsbris som kommer ut ur avgasröret på fossila bilar. Elbilar skulle kunna betala skatt per kilometer, kontrollavläsning vid besiktning och försäljning. Enkelt. Den nya kilometerskatten skulle användas till vägar och vägunderhåll, övriga samhällsfunktioner skall stödas via inkomstbeskattningen.