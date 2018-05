Bokfilmatiseringen Guernseys litteratur- och potatisskalspajssällskap är en gullig men tam blandning av allvar och feelgood. Den är en kärleksförklaring till litteraturen som bjuder på vackra miljöer.

Guernsey är en liten ö i den engelska kanalen, precis vid kusten av Normandie. Under andra världskriget ockuperades ön av tyska trupper och det är i eftermälet av detta som Mike Newells nya film Guernseys litteratur- och potatisskalspajssällskap (The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society) utspelar sig. Det är en allvarligare film än titeln ger sken av men även här rör sig Newell, mest känd för Fyra bröllop och en begravning (1994), i en charmig romantisk miljö, denna gång med Mary Ann Shaffers och Annie Barrows litterära förlaga att luta sig mot.

Året är 1946 och den Londonbaserade författaren Juliet Ashton (Lily James) är trött på att skriva lättsamma men populära böcker under pseudonymen Izzy Bickerstaff. Hon vill skriva något viktigt, något som berör. Som på beställning får hon ett brev av Dawsey Adams (Michiel Huisman) som bor på Guernsey. Han visar sig vara med i en bokklubb med tungvrickarnamnet The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society. Bokklubben startade under den tyska ockupationen som en fristad för några av öns invånare, och i mötet med böckerna och varandra hittade de tillbaka till sig själva.

Juliet blir nyfiken och bestämmer sig för att åka till Guernsey för att träffa bokklubben och skriva en artikel om dem. Alla är inte lika förtjusta in den idén. Juliets förläggare Sidney (Matthew Goode) vill hellre att hon ska turnera runt och göra Izzy-läsningar, hennes fästman Mark (Glen Powell) vill att hon ska flytta till New York med honom, och medlemmarna i bokklubben på Guernsey vill att hon ska lämna dem i fred. Men Juliet ger sig inte, hon stannar på ön för att göra egna efterforskningar om ockupationen och särskilt om bokklubbens grundare Elizabeth (Jessica Brown Findlay), som är försvunnen.

Filmen korsklipper mellan 1946 och Guernseybornas minnen från ockupationstiden. Så nystas berättelsen om Elizabeth långsamt upp och bitarna faller på plats. Problemet är att bitarna inte är särskilt många och att det färdiga pusslet motsvarar förväntningarna till punkt och pricka. Newell vill gärna lägga ett Nancy Drew-filter över berättelsen men någon överraskningarnas film är detta inte.

Ensemblen är behaglig på ett så där typiskt brittiskt sätt. Lily James övertygar i ren målmedvetenhet, även om kemin med Huisman inte riktigt infinner sig, och Katherine Parkinson är en verklig ljuspunkt i rollen som gintillverkaren Isola. De vackra miljöerna och kärleksförklaringen till litteraturen drar även sina strån till stacken i denna gulliga men tama blandning av allvar och feelgood.

Martina Moliis-Mellberg Reporter