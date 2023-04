Det strålande påskvädret väckte fartsyndarna ur sina iden

Det fina påskvädret fick finländarna att röra på sig. Inte minst i Uleåborg, där tre förare valde trycka ner gaspedalen lite väl hårt under måndagen.

Den ena föraren körde 175 kilometer i timmen längs en väg på måndagseftermiddagen, mitt under den livliga påsktrafiken. Polisen beslagtog förarens, en man i 40-årsåldern, körkort direkt. Han misstänks nu för grovt äventyrande av trafiksäkerheten.

Senare under kvällen stannade polisen en förare som verkade berusad. Mannen i 30-årsåldern körde inte för fort och alkomätaren gav inget utslag, men ett snabbdrogtest visade att mannen körde amfetaminpåverkad.

I bilen hittade polisen också runt 200 doser läkemedel som klassas som narkotika, en pistol med patroner samt en startpistol med patroner. Föraren utreds nu för rattfylleri, förande av fortskaffningsmedel utan behörighet, straffbart bruk av narkotika, narkotikabrott samt skjutvapenbrott.

Man körde 202 kilometer i timmen

Strax efter mötte Uleåborgspolisen en bilist som hög på amfetamin och cannabis körde 182 kilometer i timmen. Mannen hade också mediciner som klassas som narkotika samt cannabis med sig.

Han misstänks nu för grovt äventyrande av trafiksäkerheten, rattfylleri, narkotikabrott, straffbart bruk av narkotika samt förande av fortskaffningsmedel utan behörighet.

Strax utanför Uleåborg mötte polisen också en motorcyklist som ansåg att påsktrafiken samt hastighetsbegränsningarna inte berörde honom. Föraren, en man i 30-årsåldern, körde 202 kilometer i timmen och polisen konstaterade att det var extremt farligt i påsktrafiken som fortfarande var livlig.

Polisen beslagtog mannens körkort och misstänker honom nu för grovt äventyrande av trafiken.

Också sjöbevakningen har ryckt ut flera gånger under påsken. Västra Finlands sjöbevakningssektion ryckte ut elva gånger under påsken, och i de flesta av fallen hade uppdragen att göra med de svaga isarna. Sjöbevakningssektionen gav också en handräckning till övriga myndigheter tio gånger under påsken.