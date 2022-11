Landslagsstjärnan Linda Sällström om Fifas regnbågsförbud: Jag känner mig inte välkommen i fotbollsvärlden

Linda Sällström är arg. Hon är besviken. Uppgiven. Sårad. Men hon tänker inte hålla sina känslor för sig själv.

– Som homosexuell spelare känner jag mig inte längre välkommen inom fotbollen. Dessutom är vi ovälkomna till den grad att Fifa tar till alla medel för att visa att det inte är okej att ens stå upp för oss som hör till sexuella minoriteter, säger hon.

Sällström har tagit ställning i de här frågorna upprepade gånger tidigare. Och hon har varit missnöjd med Fifas agerande i människorättsfrågor. Det som den här gången fick bägaren att rinna över var då Fifa förbjöd regnbågsbindeln i VM i Qatar.

Fifa meddelade inför VM att kaptensbindeln i regnbågsfärger och texten One love inte kommer att tillåtas under turneringen i Qatar. England, Tyskland, Wales, Belgien, Danmark, Nederländerna och Schweiz hade inför turneringen meddelat att de tänker använda regnbågsbindeln. Också efter Fifas beslut meddelade de nationella förbunden att de kommer att trotsa förbudet och betala de böter Fifa tilldelar dem.

Danmarks lagkapten Simon Kjær, till vänster, var en av dem som bar "One Love"-armbindeln under Nations League-matcherna tidigare i höstas. Men i VM slopas bindeln. Arkivbild.

Ett par dagar inför VM-starten meddelade Fifa att spelare som bär bindeln som strider mot reglerna kan komma att varnas med gult kort. Det fick de nationella förbunden att backa och lagen spelar utan regnbågsbindeln i Qatar.

– Tänker de alls på vilken signal de sänder? De säger att spelare som jag inte är välkomna i fotbollen. Jag har spelat internationella matcher halva mitt liv och nu händer det här. Jag är helt mållös. Det är svårt att förstå, säger hon.

– Fifa får mig att tvivla på min kärlek till fotbollen. Jag känner avsmak för allt som har med Fifa att göra och känner att jag inte vill vara en del av det här. Samtidigt vill jag ju spela fotboll.

”Bara pengar som styr?”

Sällström, som spelat 122 landskamper och skjutit 51 mål i dem, har valt att inte följa med mästerskapet som spelas i ett land där hennes egen kärlek klassas som ett brott. Däremot har hon följt med det som hänt kring turneringen.

– Det är helt otroligt med Fifa. Just då man tror att de nått botten lyckas de sjunka ännu lägre. Det blir varje gång ännu värre än det varit, säger hon.

– Jag tror inte jag kan bli mycket mer ledsen och besviken. Har de inget samvete eller själ? Eller är det bara pengar som styr och betyder någonting?

Har de alls tänkt på att det spelas ett VM för damer i sommar där många öppet homosexuella spelare deltar? Hur har Fifa tänkt hantera det?

Då Fifa förbjudit regnbågsbindeln i VM och tvingat lag att avstå från stå upp för mänskliga rättigheter har det internationella förbundet målat in sig i ett hörn.

– Har de alls tänkt på att det spelas ett VM för damer i sommar där många öppet homosexuella spelare deltar? Hur har Fifa tänkt hantera det? Ska de förbjuda homosexuella spelare då? Eller ska de plötsligt vända på kappan? Det kommer att bli både fult och äckligt.

Sällström efterlyser också starkare reaktioner från Fifas och VM:s sponsorer.

– Hur kan de tycka att de ska synas i sådana här sammanhang. Man kunde tro att de vill stå för mänskliga rättigheter, säger hon.

Landslagsstjärnan Linda Sällström är kritisk till Fifas agerande.

Fifa hade tidigare förbjudit Danmarks spelare att bära en träningströja med texten "Human rights for all" (mänskliga rättigheter för alla) under uppvärmningarna inför sina matcher. Fifa meddelade att budskap lagen bär måste vara sådana som "alla kan stå bakom".

– Jag tycker att Fifas ledning ska reflektera över vad fan de håller på med och vilka signaler de sänder åt alla som inte är vita heterosexuella män.

– Om inte annat så borde väl också pengar från oss andra duga för Fifa, säger hon sarkastiskt.