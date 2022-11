Från Van Morrison till Jussi Björling – en musikjulkalender

Vissa av julkalenderns luckor innehåller enskilda låtar, andra hela album. De flesta hittar man genom strömtjänster, undantagen torde vara luckorna 2, 5, 9, 12 och 20. Alla håller för flera genomlyssningar, men bör inte spelas för ofta för då mister de sin lyster.

Glad väntan på julen!

1. Van Morrison, ”Autumn Song”

Van Morrison.

En skönt lugn inkörsport i julstämning, där sångjaget vandrar hem i höstrusket, ”in the Christmas of the night”. (Tro inte på den sångtext som finns på nätet; på konvolutet till skivan Hard Nose the Highway står det just så här.)

2. Joni Mitchell, ”River”

En sång om förlorad kärlek med en aning av bjällerklang. Joni Mitchell bojkottar musiktjänsten Spotify, men på Youtube finns hela skivan Blue som värmer i vintermörkret.

3. George Winston,

Vinter och jul på solopiano, en klassiker där man kan höra snön falla. En annan fridfull pianoskiva, dock med mindre uppenbar julstämning, är Nocturne av Vangelis.

4. Wiener Sängerknaben, ”Stille Nacht, heilige Nacht”

Senast andra advent kan man lyssna på Franz Grubers julsång som alltid stämmer till eftertanke.

5. Frank Sinatra & Friends,

Det finns en massa ypperliga julskivor med crooners och andra skönsångare, som den här med – förutom Sinatra – Louis Armstrong, Doris Day, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Peggy Lee, Bing Crosby och många andra. Sök också på Crooner Christmas och Jazzy Christmas.

6. Slade, ”Merry Xmas Everybody”

På 1970-talet kom det en massa juliga pop/rocksånger. Här är en, men missa inte heller Wizzards ”I Wish It Could Be Christmas Every Day” eller Boney M.:s diskodunka ”Mary’s Boy Child / Oh My Lord”.

7. Jaakko Teppo, ”Mikko-sika Mallorcalla”

Jaakko Teppo

Åtminstone en kuplettsång hör julen till och Jaakko Teppo kan man alltid lita på. Grisen Mikko har smitit i väg till Mallorca och solar sig i stället för att bli skinka.

8. Chet Atkins, C. G. P,

Uppjazzad instrumentalcountry med en av gitarrens mästare (förkortningen utläses Certified Guitar Player, en titel Atkins själv hittade på). Countrymusiken har flera av de bästa julskivorna. Sök bara på din favoritartist i genren, så har hen troligen gjort minst en skiva med julsånger.

9. Swingle Singers,

Anrik vokalgrupp med scatsång som specialitet. Har gjort flera julskivor, men denna bjuder på julsånger från ett dussintal länder.

10. Elvis Presley,

Elvis första och bästa julskiva med flera gospelsånger. För övrigt, om en artist gjort flera julskivor är den första vanligen bäst.

11. Inessa Galante, ”Ave Maria” (Giulio Caccini)

Inessa Galante.

Det finns så många storslagna Ave Marior, men endast denna kan lindra tandvärk. Det vet jag som vaggat min gråtande dotter i famnen och spelat den om och om igen. Tredje advent behövs den också. Andra klassiska guldkorn hittar man med sökorden Classical Christmas.

12. Linn Barnes, Allison Hampton:

Keltisk harpa och gitarr med lite perkussion och flöjt. Lindrar julstress, som all musik med keltisk harpa, och glöm inte heller Turlough O’Carolan, Irlands Bach. Annan irländsk eller keltisk julmusik hittar man under Celtic Christmas.

13. Finlands luciakör, ”Sankta Lucia” (2012)

Folkhälsans skiva Allt har ett ljus med Finlands luciakör hör till den mest stämningsfulla finlandssvenska julmusiken, här med luciasångens ursprungliga svenska ord.

14. Jack Jezzro & Friends,

Många föraktar loungemusik, men när den görs så stiligt som av Jack Jezzro (gitarr), Beegie Adair (piano), Leif Shires (trumpet) och några till, så gäller det att tänka om.

15. Mariah Carey, ”All I Want for Christmas Is You”

Mariah Carey.

Miljoner fans av denna sång har inte fel. Inte minst för att Mariah Carey går emot konsumtionshysterin och bara vill vara med den hon älskar.

16.

Slack key-gitarrmusik från Hawaii är som gjord för avkoppling och på denna skiva får man höra många mästare i genren med eller utan sång. Se palmbladen gunga i den ljumma brisen.

17. ()

Av alla julskivor med glad julmusik är denna min absoluta favorit: svarta girl groups från 1963 med Bob B. Soxx (Bobby Sheen) som enda man och Phil Spector som producent. Perfekt för att klä granen och alltid då man behöver energi för julens sysslor. Men spela för allt i världen inte sönder den, så du kan njuta av den hela julen – och nästa år.

18. Katri Helena, ”Joulumaa”

Katri Helena.

Lyssna på den mera rättframma ursprungliga versionen av denna julsång som artisten själv komponerat (texten är Juha Vainios). Det finns för övrigt en massa fina finska julsånger och -psalmer. Också Raskasta Joulua är ofta oväntat gripande, inte bara för fans av metallmusik.

19. Akademiska Damkören Lyran, Akademiska Sångföreningen, ”Giv mig ej glans”

Fjärde advent: Lyran och Akademen, Topelius och Sibelius.

20. Acker Bilk,

Om man tycker om att ha tyst julmusik i bakgrunden när man äter, dricker glögg eller bara vill koppla av, kan man inte gå fel med Acker Bilks klarinett.

21. Chris Rea, ”Driving Home for Christmas”

Man kan vara på väg hem till jul, åtminstone i tankarna. Annan musik för resan är ”2000 Miles” av Pretenders eller ”I Drove All Night” i Roy Orbisons eller Cyndi Laupers version. Så passerar man vintersolståndet med ett leende på läpparna.

22. The Pogues feat. Kirsty MacColl, ”Fairytale of New York”

Alla har det inte så lätt under julen, men Shane MacGowan och Kirsty MacColl kan sjunga om det så bitterljuvt att det känns i ryggmärgen. Det gör också Tom Waits i ”Christmas Card from a Hooker in Minneapolis” och Leonard Cohen i ”Famous Blue Raincoat”, som kan tolkas som en julsång.

23. John & Yoko and The Plastic Ono Band with The Harlem Community Choir, ”Happy Xmas (War Is Over)”

Lyssna noga på början, så hör du hur Yoko Ono och John Lennon viskar god jul till sina barn från tidigare förhållanden, Kyoko och Julian. War is over, if you want it – ja, tänk om det vore så. John Holts reggaeversion är också lyckad.

24. Jussi Björling, ”Julsång (O helga natt)”

Jussi Björling.

Om man sett Snögubben före utlysningen av julfreden har man hört Aled Jones rörande pojksopran sjunga ”Walking in the Air”. Men när lugnet lägger sig sent på kvällen är det bara Jussi Björling som kan tolka julkvällens helgd i Adolphe Adams julsång.