Insändare: Ibland måste man bara välja sida

En kommentar till Geo Stenius insändare (HBL 31.8)

Visst överdriver man militära frågor i massmedierna i dag, men med tanke på hur man varje år firar Segerns dag i Ryssland med stora parader och med tanke på hur landets ledare omger sig med guldgalonerade, medaljbehängda generaler och lakejer i färggranna fantasiuniformer måste jag med en amerikanism säga att ”I think you are barking up the wrong tree”!

Till slut en fråga. Hur skulle EU och resten av världen i dag se på Finland om vi hade hörsammat Putins vilja och stannat utanför Nato eller rentav närmat oss Russkij Mir?

Ibland måste man välja sida för att alternativet är så uppenbart fel.

Robert Tamm, pensionär, Helsingfors