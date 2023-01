Experten tror på vaccin mot RS-virusinfektion redan i år

Minst fyra läkemedelsbolag har i dag långt utvecklade vaccinkandidater mot RS-virusinfektion.

– Vaccin mot RS-virus är helt centralt ur barnläkarsynvinkel. De småbarn som behöver sjukhusvård för RS-virusinfektion är mycket sjuka. Kan man undvika att de alls insjuknar är det en stor lättnad för alla, säger Mika Rämet, barnläkare och medicinsk direktör på vaccinforskningscentralen FVR.

RS-viruset, eller respiratoriskt syncytievirus, är ett luftvägsvirus som orsakar bland annat astmaliknande symtom. De barn som blir sjukast får diagnosen bronkiolit, som innebär att de finaste förgreningarna av lungornas luftrör inflammeras. Hos småbarn är de här luftrören inte mer än en millimeter i diameter.

Under hösten har bland annat tyska och franska läkare slagit larm om att ovanligt många barn har insjuknat i RS-virusinfektion. I början av december kallade den franska barnläkaresituationen en kris utan motstycke i den internationella nyhetskanalen France 24 . I Finland har läget tills vidare hållits under kontroll, men under de första veckorna i december låg ett tjugotal barn per vecka på Helsingfors universitetssjukhus barnavdelningar.