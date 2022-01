Brott och olyckor FBI-operation hjälpte finsk polis komma åt omfattande narkotikasmuggling

En kriminell organisation misstänks ha tagit in 1 700 kilo narkotika till Finland under ett år. Finsk polis kom det exceptionellt omfattande fallet på spåren tack vare den så kallade Greenlight-operationen, där FBI lurade kriminella in en fälla.