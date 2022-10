Svårt för ryssar att göra sig av med rubel – så här skaffar de som flyr Ryssland sina kontanter

Tiotusentals ryssar har kommit till Finland efter Vladimir Putins order om partiell mobilisering. De flesta av dem behöver pengar att handla för, men det är inte helt lätt att få tag på euro om allt du har är rubel. De flesta valutaväxlingskontoren vill inte ha något med rubeln att göra.

På Forex har man beslutat att inte handla med rubel. Finlandschefen Harri Andersson säger att det beror på att branschens sedvanliga infrastruktur har satts ur spel.

– Om man bortser från den moraliska aspekten handlar det också om affärer. Det vi köper in måste vi också bli av med. Just nu är efterfrågan på rubel starkt begränsad. Om vi köpte in rubel skulle valutan ligga i vår kassa ända tills någon åter vill handla med den.

Det finns alltså en ekonomisk risk i att handla med rubel. Ingen av Forex samarbetspartner, det vill säga valutagrossisterna, vill köpa rubel längre.

”Riskabelt, men värt det”

Det går ändå att hitta kontor som fortsättningsvis köper och säljer rubel. Ett sådant är Tavex. Tavex är en estnisk koncern som förutom valuta handlar med ädelmetaller. Bolaget har kontor i elva länder, varav en filial i Finland. Bolaget har fortsatt att handla med rubel också efter att Ryssland invaderade Ukraina.

– Personer som har ryskt pass men också uppehållstillstånd i ett annat land får handla obehindrat med rubel. Ryska medborgare som inte har uppehållstillstånd i ett annat land får växla in rubel för ett värde av 500 euro, säger Marek Viskman, vd för Tavex i Finland.

Bolaget har ytterligare fattat beslut att låta ukrainare handla utan några växlingsavgifter eller begränsningar.

Vad Tavex sedan gör med sina rubel är en affärshemlighet.

– Det finns alltid köpare. Det finns också finländare som köper rubel. Hur stor kassa vi har eller exakt vem som köper rubel är en affärshemlighet. I slutändan är det vi som bär risken. Det sista i kassan är värdelöst, om vi en dag inte kan sälja rubeln vidare.

Enligt Viskman har den ryska mobiliseringen inte medfört någon rusning till deras kontor.

Många sätt att skaffa kontanter

Laura Solanko, seniorrådgivare på Finlands Banks forskningsenhet för tillväxtekonomier, säger att det inte är förbjudet att köpa eller sälja ryska rubel. Däremot har efterfrågan rasat så till den milda grad att väldigt få vågar handla med valutan.

– På den västerländska marknaden har rubeln inget egentligt marknadsvärde – det är knappt någon som handlar med valutan. Valutatransaktionerna är för få för att Europeiska centralbanken ska publicera en referenskurs.

Värdet på rubeln på den ryska valutabörsen har däremot stigit till nivåer som överstiger dem före kriget.

– Det är ett internt värde för den ryska marknaden. En annan orsak till det höga värdet är att Ryssland får exportintäkter, men har blivit av med sin import. Ryssland har inte så stor nytta av sina exportintäkter. Vad ska de göra med euro och dollar som de inte kan köpa något för?

Hur skaffar ryssar som tagit sig till Finland och Europa pengar?

– Det finns säkert hur många sätt som helst. En del har konton i någon europeisk bank. En del livnär sig via vänner och bekanta. En del har kreditkort som har skaffats i andra länder, till exempel Visa- eller Mastercardkreditkort som någon bank i Kazakstan har utfärdat. Det är omöjligt att säga exakt hur de får sina pengar.

Solanko säger vidare att det endast är några få större, ryska banker som finns på sanktionslistorna. Det finns hundratals mindre banker som fortfarande kan användas för att ladda utländska bankkonton.

Nosto användes flitigt vid gränsen

Nostoautomater godkände tidigare det kinesiska kreditkortet Union Pay för att betjäna asiatiska turister, men det blev ett sätt för ryska medborgare att skaffa sig en ordentlig reskassa. Från och med måndagen slutade korten fungera i automaterna.

Fram till i måndags kunde ryska medborgare ta ut pengar från Nostoautomater i Finland med ett kreditkort från Union Pay. Union Pay är Kinas motsvarighet till Visa eller Mastercard som en del ryska banker har erbjudit sina kunder.

Den här möjligheten gjorde att en del ryska medborgare hamstrade eurosedlar. Automater nära den ryska gränsen tömdes på pengar.

Risto Lepo, Finlandschef på Nokas som handhar Nostoautomaterna, säger att alla transaktioner gjorts i euro. Nokas har således inte blivit kvar med rubel på handen.

Däremot blev det väldigt arbetskrävande för bolaget att fylla på automaterna.

– Vi var tvungna att göra fler värdetransporter till automaterna vilket ökade våra kostnader. Kontantuttagen har i vissa fall varit så stora att det omöjligt kunde vara fråga om ryska turister som behöver reskassa.