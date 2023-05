Sol, regn och snöflingor – så här blir vädret i Nyland den här veckan

Valborg och förstamajfirandet ligger bakom men tisdagen blir en blöt historia i Nyland. Ett lågtryck drar in västerifrån över södra Finland och ger 5–10 milliliter regn under tisdagen. Under eftermiddagen och kvällen kan det också komma regnskurar, säger jourhavande meteorologen Heikki Sinisalo.

Längre norrut kommer nederbörden som snö, enligt prognoserna.

Natten mot onsdag klarnar vädret upp och temperaturen sjunker närmare nollstrecket.

På onsdagen stiger kvicksilvret till sex grader för att sedan ta ytterligare ett skutt mot 10 grader på torsdagen. Men natten mellan onsdag och torsdag kan bli kall och snöflingor kan singla ner från himlen i Nyland. Det handlar ändå inte om några stora mängder som kommer stanna kvar, utan snön smälter direkt.

Varmare väder nästa vecka

Under helgen drar ett högtrycksområde in över södra Finland och i och med det kan vi också se fram emot varmare och soligare väder.

Medan den här veckan är lite kallare än genomsnittet ser veckan där på ut att bli lite varmare än genomsnittet.